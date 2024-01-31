Şanlıurfa Plaka Kodu Nedir? Şanlıurfa İl Plakası Kaçtır?

Plaka kodları olmadan, bir aracın kayıtlı olduğu yer hakkında hızlı ve kolay bir şekilde bilgi edinmek zorlaşmaktadır. Plaka kodu olmazsa özellikle büyük ülkelerde, coğrafi konumu belirlemek karmaşık hale gelebilir. Şanlıurfa ise, geleneksel Türk kültürünün ve Güneydoğu'nun özgün yaşam tarzının izlerini taşır. Türkiye'nin önemli şehirlerinden biridir. Şanlıurfa plaka kodu nedir, il plakası kaçtır soruları trafiktekilerin gündeminde yer alıyor.

Şanlıurfa Plaka Kodu Nedir?

Şanlıurfa, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tarihî ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan bir şehirdir. Şanlıurfa'nın plaka kodu, araçların tescilinde ve coğrafi tanımlamalarda kullanılan bir kimlik niteliğindedir ve "63" olarak belirlenmiştir.

Şanlıurfa İl Plakası Kaçtır?

Şanlıurfa'nın plaka kodu 63'tür. Şanlıurfa, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan zengin bir ilimizdir ve toplamda 13 ilçeden oluşur. Şanlıurfa'nın merkez ilçeleri olarak bilinen Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü, şehirdeki yönetim, ticaret ve kültürel faaliyetlerin odağı konumundadır. Bu ilçelerde tarihi dokular, önemli dini ve turistik mekânlar, yerel pazarlar ve geleneksel yaşam tarzıyla birlikte zengin bir kent atmosferi bulunmaktadır.