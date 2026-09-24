Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karaköprü olan 5,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 7,39 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Şanlıurfa merkezli deprem, kent merkezinin yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Batman, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da da hissedildi.

Depremin ardından vatandaşlar, cadde, sokak ve parklara çıkarak beklemeye başladı.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.