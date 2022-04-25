Şanlıurfa’da engelliler engel tanımıyor!

Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Derneğinde kurulan hobi bahçesinde engelli vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Sebze fiyatlarlar artınca engelliler Hobi bahçesinde patates, biber, salatalık, nane ve sebze yetiştirmeye başladı. Engelliler kendi ürettikleri mahsulleri yine hep birlikte kendileri tüketmenin mutluluğunu da yaşayacak.

Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Dernek başkanı Bedih Satoğlu,"Sebze fiyatları yükseldi, bizde kendi yerimizde dernek üyelerimizle birlikte dar alanda hobi bahçesi kurduk, burada hem sebze yetiştireceğiz hemde güzel vakit geçireceğiz ayrıca yetiştireceğimiz sebzeleri ile ihtiyacımızı gidereceğiz" dedi.