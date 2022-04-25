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Giriş Tarihi: 25.4.2022 12:20 Son Güncelleme: 25.4.2022 12:29

Şanlıurfa'da engelliler engel tanımıyor!

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da engelliler engel tanımıyor!

Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Derneğinde kurulan hobi bahçesinde, engelli bireylere hem sebze yetiştiriyor hemde  doğayla iç içe oluyor.

Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Derneğinde kurulan hobi bahçesinde engelli vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Sebze fiyatlarlar artınca engelliler Hobi bahçesinde patates, biber, salatalık, nane ve sebze yetiştirmeye başladı. Engelliler kendi ürettikleri mahsulleri yine hep birlikte kendileri tüketmenin mutluluğunu da yaşayacak.

Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Dernek başkanı Bedih Satoğlu,"Sebze fiyatları yükseldi, bizde kendi yerimizde dernek üyelerimizle birlikte dar alanda hobi bahçesi kurduk, burada hem sebze yetiştireceğiz hemde güzel vakit geçireceğiz ayrıca yetiştireceğimiz sebzeleri ile ihtiyacımızı gidereceğiz" dedi.

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Şanlıurfa'da engelliler engel tanımıyor!
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