Şanlıurfa’da öğrencilerde YKS tercih heyecan başladı... Eğitimciden önemli uyarı

Şanlıurfa'da binlerce adayın merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları önceki gün açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber, adaylar aldıkları puan ve sıralamayla yerleşmek istedikleri üniversitenin hayaline bir adım daha yaklaşmış oldu. Geçtiğimiz yıllarda yüksek puan almalarına rağmen yanlış tercih sonucu bazı öğrencilerin üniversiteye yerleşemediğini ve ya istedikleri üniversiteye gidemedikleri görülmüştü.

Aydınlar Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Said Fethi Aydın da, bu sürecin önemini vurgulayarak öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

Tercihlerin öğrencilerin hayatlarındaki en önemli karar aşamalarından birisi olduğunun altını çizen Şanlıurfa Aydınlar Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Said Fethi Aydın, "Sevgili öğrenciler, inanmak başarmanın yarısıdır. Sizler inandığınız hedefe ulaşmak için uzun soluklu bir çalışmanın ardından üniversite maratonunda son aşamaya geldiniz bundan sonraki aşama ise en az sınav kadar kritik ve zorlu bir aşama olan tercih aşamasıdır. Bu aşamada birçok değişkeni hesaba katıp hareket etmek gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"SEÇİMLERİNİZDE MUTLU OLACAĞINIZ KARARLAR ALIN"

"Adaylar başarı sıralarına göre, istekleri doğrultusunda, alternatifler oluşturarak bunların arasında kendileri için en uygun olan bölümleri tercih edecekler." diyen Aydın, şunları kaydetti: "Seçimlerinizde mutlu olacağınız kararları almak için öncesinde bir ön hazırlığınızın olmasının yolunuzu kolaylaştırır. Alışverişe çıktığımızda ihtiyacımız olan şeyleri alabilmek için öncesinde bir liste hazırlarız. Sizin de tercih yapmaya başlamadan önce sayısı önemli olmaksızın isteklerinize, ilgilerinize, yeteneklerinize göre oluşturduğunuz bir listeniz olsun."

"TERCİHLER YAPILIRKEN BAŞARI SIRALAMALARI KISTAS OLARAK ALINACAK"

Aydın, tercih kılavuzunun yayımlandığını ve üniversite tercihinin basit bir tercih olmadığını vurgulayarak "Tercih yapılırken puana bakılmaz. Bunu öncelikle bir anlayalım. Tercihler yapılırken başarı sıralamaları kıstas olarak alınacak. Bu bölüm geçen sene kaç bin öğrenci aldı? Bu şekilde tercihler yapılacak. Başarı sırası odaklıyız. Puan değişir, ama başarı sırası değişmez" hatırlatmasında bulundu.

"KESİNLİKLE OKUNMAYACAK, GİDİLMEYECEK OLAN BÖLÜM YA DA BÖLÜMLER YAZILMASIN"

"Tercihler yapılırken kesinlikle ve kesinlikle okunmayacak, gidilmeyecek olan bölüm ya da bölümler yazılmasın." uyarısında bulunan Aydın, son olarak şunları söyledi: "Sebebi de şu eğer yazılıp tercih yapılırsa ve öğrenci o bölüme gitmezse bir sonraki sene OBP dediğimiz Orta Öğretim Başarı Puanı yarı yarıya düşüyor. Bu da bir sonraki sene bu öğrencinin minimum 150 ya da 200 bin kişinin arkasına atılması demektir. Bu anlamda baştan savma tercihler yapılmamasını öğrencilerimize öneriyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle tekrar söylüyorum işinin ehli olan insanlardan ve uzman insanlardan tavsiye ve destek almalarını rica ediyoruz."