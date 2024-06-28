Şanlıurfa’yı gururlandıran başarı! İlknur, LGS’de Türkiye birincisi oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçları bugün açıklandı. Türkiye genelinde 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin katıldığı sınavda, İlknur Eriş tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu.

İlknur Eriş, Şanlıurfa'dan sınava katılan öğrenciler arasında yer alıyor. Aydınlar Eğitim Kurumları'nın başarılı öğrencisi olarak, sınavda gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. LGS sonuçlarına göre, İlknur Eriş'in başarısı Türkiye genelinde takdirle karşılandı.