Şans Eş Anlamlısı Nedir? Şansın Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve TDK Anlamı

Gerek konuşmalarını gerekse yazdıkalrı metinleri zenginleştirmek isteyen vatandaşlar, kullandıkları kelimelerin eş anlamlılarını araştırıyor. Günlük konuşmalarda sık kullanılan kelimeler arasında, şans kelimesi de yer alıyor. Şans eş anlamlısı, aslında duymaya aşina olduğumuz bir kelime. Bu kelimenin tanımı ve eş anlamlısı, başta TDK sözlüğü olmak üzere pek çok sözlükte yer alıyor. Buna göre, şans kelimesi eş anlamlısı, başka bir deyişle anlamadaşı nedir? Aşağıda, şans eş anlamlısı ve tanımı yer alıyor!

ŞANS EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Şans sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler kadem, meymenet, talih, uğur ve yol sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

ŞANS NE DEMEK?

Şans kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Şans, Fransızca dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

Şans kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı şu şekildedir:

Mantıkla açıklanamayan birtakım rastlantısal olayların nedeni olan güç, baht, talih, felek

Bir olayın olabilirliği

Bir kimsenin bilgi ve emeğinden çok rastlantı sonucu elde ettiği elverişli durum

ŞANS KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

"Bir hafta içinde kayıplar ve kazanmalarla şansım değişti."

ŞANS KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- şansa bırakmak

- şansa kalmak

- şansı dönmek

- şansı yaver gitmek

- şans tanımak