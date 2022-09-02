Santimetre Kısaltması Nedir? Santimetrenin Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?

Santimetre kısaltması, sadece okullarda değil, hayatın her alanında kullanılan bir ölçü birimini sembolize eder. Santimetrenin kısaltması nasıl yazılır sorusu, birçok kişinin merak ettiği bir noktadır. Farklı uzunluk ölçü birimleri bulunur. Bunlar arasında en bilinenleri, kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre ve milimetredir. Bunlar, birbirlerine çevrilebilen değerlerdir. İşte santimetre kısaltması ilgili detaylar…

SANTİMETRE KISALTMASI NEDİR?

Santimetre, metrik sisteminin temel birimlerinden biridir. Metrik Sistem aynı zamanda uluslararası birimler sistemi olarak da bilinir. Ağırlıkların ve boyutların hesaplanmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu sistem, bugün çoğu ülke tarafından kabul edilmiştir. Uzunluğun ölçülmesinde santimetre kullanılır. Santimetre temel uzunluk birimlerinden biridir ve küçük harfler kullanılarak "cm" şeklinde ve sonuna nokta konulmadan kısaltılır. Santimetre kelimesi "sant" ve "metre" kelimelerinden oluşur. "Centi" kökü, yüzüncü anlamına gelen Latince "centesimus" kelimesinden gelir. Bu nedenle, bir santimetre bir metrenin yüzde bir kısmıdır. Yani bir metre, 100 eşit parçaya bölünürse, böyle bir bölüm bir santimetreyi verir. 1 santimetre 0.01 metre uzunluğundadır (1 cm = 0.01 m). 1 santimetre aynı zamanda bir desimetrenin onuncu kısmıdır. Bir desimetre 10 eşit parçaya bölünürse, böyle bir bölüm bir santimetredir (1 dm = 10 cm). Metreyi santimetreye dönüştürmek için sayının sonuna iki sıfır eklenmelidir. Tam tersi biçimde, santimetreyi metreye dönüştürmek için sondan iki sıfır atılmalıdır. Bu mantığı öğrenmek, diğer ölçü birimlerini çevirmeyi de kolaylaştırır.

BİRİMLER SİSTEMİNDE UZUNLUK ÖLÇÜ BİRİMLERİ NELERDİR?

Uluslararası standartlaştırılmış temel uzunluk birimleri vardır. Birçok ülkede, uluslararası birimler sistemi tarafından belirlenen yasal ölçü birimleri kullanılır. Aşağıda, çeşitli uzunluk ölçü birimleri verilmiştir.

Angstrom = Å

Astronomik Birim = au

Dekametre = dam

Desimetre = dm

Feet = ft

Femtometre = fm

Gigametre = gm

Hektometre = hm

İnç(Inch) = in

Kilometre = km

Metre = m

Mikron = µm

Mil (Kara Mili) = mi

Milimetre = mm

Nanometre = nm

Pikometre = pm

Santimetre = cm

Yard (Yarda) = yd