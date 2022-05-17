Şap Taşı Nedir? Şap Taşı Ne İşe Yarar, Ağız Yarasına Nazara Cilde İyi Gelir Mi?

Şap taşı nedir sorusuna verilecek en basit cevap, saf, kokusuz ve tamamıyla tuzdan oluştuğudur. Vücutta meydana gelen kesik ve çiziklerin daha çabuk iyileşmesine yardımcı olur. Bu anlamda, her evde bulundurulması gereken mucizevi bir taştır. Taş formunun haricinde toz olarak da bulunur. Kimyasal yapısındaki farklı bileşenler, potasyum, alüminyum ve sülfattır. Halk arasında, nazara karşı etkili olduğu düşünüldüğü için tavsiye edilir. Nazarın yanı sıra, kötü varlıklara ve enerjilere karşı koruduğu bilinir. İşte şap taşı faydalarına dair ayrıntılar…

Şap Taşı Cilde Faydaları Nelerdir?

Şap taşı tozunun cilde faydalarından bazıları şunlardır:

1.Şap tozu doğal bir renk açıcıdır. Dişleri ve ten rengini mükemmel bir biçimde beyazlatır. Özellikle koltuk altlarını, dirsekleri, genital bölgeyi ve dişleri beyazlatmakta çok başarılıdır. Fakat kullanırken cilt üzerinde fazla bekletilmemelidir. Aksi halde, kızarıklık ve tahrişe neden olur.

2.Şap taşı ile tozu, anti bakteriyel ve antiseptik olmasıyla dikkat çeker. Bu özelliği nedeniyle, vajinal enfeksiyonların ve mantar oluşumunun önüne geçer. Su ile seyreltilerek kullanıldığı takdirde başarılı sonuç verir. Genital bölgeyi bakterilerden arındırır ve dezenfekte eder.

3.Şap tozu, yüzdeki siyah noktaları giderir, gözenekleri sıkılaştırır ve akne oluşumunun önüne geçer. Aynı zamanda, yüzdeki ve vücudun çeşitli bölgelerindeki yara izlerini tedavi eder.

4.Özellikle ilkokul çağındaki çocukların en sık karşılaştığı sorun olan bitlerden kurtulmayı sağlar. Kimyasal ilaçlara gerek kalmaksızın, doğal bir şekilde bitleri yok eder.

5.Yanlış fırçalama veya genetik yatkınlık nedeniyle oluşan diş eti çekilmesine birebirdir. Şap taşı, cilt dokusunu sıkılaştırdığı ve büzdüğü için diş eti kanamalarını engeller. Ağız içindeki ülserleri ve diğer ağız yaralarını kurutmaya yardımcı olur.

Şap Taşı Nazara Karşı Korur mu?

Bazı yarı değerli doğal taşlar gibi şap taşının da nazara karşı koruyucu bir kalkan görevi gördüğü bilinir. Kişinin tenine değecek şekilde şap taşı kullanması, kendi enerjisini temizlemeye, elektriklenmeyi azaltmaya, gergin ruh halinden çıkmaya ve negatif enerjileri geri püskürtmeye yarar.

Şap Tozu Yemeklerde Kullanılır mı?

Şap tozu sadece kozmetik ürünü olarak değil, aynı zamanda bir gıda ürünü olarak da kullanılır. Şap temelde iki çeşit sofra tuzundan meydana gelir. Bunlar, potasyum alüminyum fosfat ve amonyum alüminyum sülfattır.

Tuzdan oluştuğu için konserve gıdalarda, turşu yapımında, deri tabaklama işleminde ve fırınlama aşamasında şap tozundan yararlanılır. Fazla tüketilmesi, hastalıkların oluşmasına zemin hazırlayabileceği için zararlıdır. Özellikle tansiyon hastalarının kullanırken ölçülü olmaları tavsiye edilir.