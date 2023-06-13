Saprofit Bakteriler Nelerdir? Saprofit Bakterilerin Görevleri, Yapıları ve Genel Özellikleri

Saprofit bakteriler nelerdir, sorusuna ayrıştırıcı mikroorganizmalardan olduğu yanıtını verebiliriz. Saprofit bakteri özellikleri toprakta yaşayan organizmalarla çoğunlukla ortaktır. Saprofit bakteri görevi nedir, dediğimizde ölü canlıların toprağa karışmasında görev aldığını öğreniriz. Saprofit bakteriler hangi âlemde yer alır, sorusuna bakteri âleminde yer aldığı yanıtını veririz. Saprofit canlılar prokaryot mu, sorusuna hücre yapısının prokaryot olduğu yanıtını veririz.

Saprofit Bakteriler Nelerdir?

Bakteri gruplarının büyük çoğunluğunu oluşturan, çürükçül organizma ya da ölü organik maddelerden beslenerek yaşayan organizmalara saprofit bakteriler denir. Çürükçül ya da saprotrof organizmalar olarak da bilinirler. Bu nedenle saprofit bakteriler ayrıştırıcı organizmalar arasında yerini alır. Hayvan ve bitki kalıntılarında ve ölü vücutlarında yaşayan ve onların çürümesine yardımcı olan bakteri türüdür.

Beslenmelerini bulundukları ortamdan aldıkları hazır sıvılardan sağlayan saprofit bakteriler nemli, ıslak ve çürük yerlerde yaşamını sürdürürler ve toprakta yaşarlar.

Saprofit Bakterilerin Görevleri ve Genel Özellikleri

Saprofit bakteriler dış ortama salgıladıkları enzimleri bitki ve hayvan ölülerini daha basit yolla organik maddelere parçalayarak onların çürümesine yardımcı olurlar. Çürüyen bu canlı kalıntıları toprağın humusunu arttırır. Böylece kendilerine besin sağlamış olurlar. Bir başka görevleri ise süt, yoğurt, peynir gibi maddelerin mayalanmasında yardımcı olmaktır. Saprofit bakteriler, yaşamlarını sürdürmek üzere bitki ve hayvan ürünleri ya da canlıların boşaltım sistemlerinden meydana gelen maddelerden yararlanırlar. Termojen bakterilerde ölü canlıları yiyerek çürükçüllerle aynı ortamda yaşarlar.

Bazı yararlı bakteriler ve mantarlar bu canlı türlerindendir. Saprofit bakterilerin diğer özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Doğadaki atık maddeleri dönüştürdükleri için saprofit bakteriler, bir nevi temizlik görev yapmaktadırlar.

Organik atıkları birbirinden ayırarak inorganik maddeler haline getirirler. Bu şekilde doğada madde döngüsünü gerçekleştirmiş ve canlıların yapısını oluşturan karbon ve azot gibi elementlerin devirli olarak kullanılmasını sağlamış olurlar.

Bazıları baklagillerin grubunda yaşayan ve azot ayırıcı bakterilerdir. .Havanın azotunu bağlayarak toprağa verirler. Böylelikle toprağın azot bakımından zenginleşmesini sağlar.

Saprofit Bakterilerin Yapıları

Saprofitler kendi gıdalarını yapamadıkları için bir tip heterotrof sayılırlar. Saprofit bakteriler prokaryot hücre yapısındaki canlılar arasında yer alır. Prokaryot kelimesi, çekirdek öncesi anlamına gelir. Çekirdek öncesi yani çekirdek bulunmayan hücrelere prokaryot hücreler denir. Tüm prokaryot hücrelerde olduğu gibi saprofit bakterilerde de mitokondri, sentriyol, golgi cisimciği, lizozom, endoplazmik retikulum, koful ve kloroplast gibi zarlı organeller bulunmaz.

Saprofit bakteriler, oksijensiz solunum yaparlar ve hatta oksijenli ortamda yaşamları sona erebilir. Bu nedenle oksijenli solunum yapan canlılara nazaran çok az enerji üretirler.

Saprofit bakteriler, tek hücreli canlılardır. Bu nedenle eşeyli üremeleri mümkün değildir. Tüm tek hücreli çalıların çoğalmasında mitoz bölünme geçirdikleri gibi saprofit bakterilerde mitoz bölünme ile çoğalırlar. Böylelikle bölünme sonucunda 2 yeni hücre yani saprofit bakteri oluşur.