Saratlı Kırkgöz Yeraltı Şehri Nerede, Nasıl Gidilir? Saratlı Kırkgöz Yeraltı Şehri Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Saratlı Kırkgöz Yeraltı Şehri, bölgedeki önemli kültürel değerlerden biridir. İçeride odalar, mutfaklar, kiliseler, erzak depoları, ahırlar ve su kuyuları bulunmaktadır. Şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilmiş havalandırma bacaları ise içerideki havanın temiz kalmasını sağlamaktadır. Saratlı Kırkgöz Yeraltı Şehri nerede, nasıl gidilir, yol tarifi ve giriş ücreti ise turistler tarafından merak edilen detaylardır.

Saratlı Kırkgöz Yeraltı Şehri Nerede ve Nasıl Gidilir?

Saratlı Kırkgöz Yeraltı Şehri, Aksaray iline bağlı Gülağaç ilçesinin Saratlı beldesinde yer almaktadır. Burası, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyen ziyaretçiler için benzersiz bir duraktır. Saratlı Kırkgöz Yeraltı Şehri'ne nasıl gidileceğine dair detaylar ise şu şekildedir:

Aksaray merkezden çıkıp güneydoğu yönünde ilerleyin. D750 karayolunu (Aksaray-Konya Yolu) takip edin. Gülağaç yönünde devam edin ve Saratlı tabelalarını takip ederek beldeye ulaşın. Saratlı beldesine vardıktan sonra yeraltı şehrine yönlendirme tabelalarını takip ederek ulaşabilirsiniz. Toplam mesafe yaklaşık 25-30 kilometre olup, yolculuk yaklaşık 30-40 dakika sürmektedir.

Nevşehir il merkezinden çıkıp doğu yönünde ilerleyin. D765 karayolunu (Nevşehir-Niğde Yolu) takip edin. Aksaray yönünde devam edin ve Gülağaç yönünde tabelaları takip ederek Saratlı beldesine ulaşın. Saratlı beldesine vardıktan sonra yeraltı şehrine yönlendirme tabelalarını takip ederek ulaşabilirsiniz. Toplam mesafe yaklaşık 60 kilometre olup, yolculuk yaklaşık 1 saat sürmektedir.

Aksaray otogarından Gülağaç veya Saratlı yönüne giden otobüs veya minibüsleri kullanarak Gülağaç ilçesine ulaşabilirsiniz. Gülağaç ilçesinden Saratlı beldesine giden yerel minibüslerle veya taksiyle yeraltı şehrine ulaşabilirsiniz. Toplu taşıma araçlarının sefer saatleri ve güzergahları hakkında otogardan bilgi alabilirsiniz.

Nevşehir otogarından Aksaray yönüne giden otobüslerle Aksaray otogarına ulaşabilirsiniz. Aksaray otogarından Gülağaç veya Saratlı yönüne giden otobüs veya minibüsleri kullanarak Gülağaç ilçesine ulaşabilirsiniz. Gülağaç ilçesinden Saratlı beldesine giden yerel minibüslerle veya taksiyle yeraltı şehrine ulaşabilirsiniz.

Saratlı Kırkgöz Yeraltı Şehri Giriş Ücreti Ne Kadar?

2024 yılı itibarıyla Saratlı Kırkgöz Yeraltı Şehri'nin giriş ücreti 70 TL'dir. Ancak, MüzeKart sahipleri Saratlı Kırkgöz Yeraltı Şehri'ne ücretsiz giriş yapabilirler. Ziyaret saatleri ise Nisan-Ekim aylarında 09:00-19:00, Kasım-Mart aylarında ise 08:00-17:00 arasıdır. Saratlı Kırkgöz Yeraltı Şehri, tarih ve kültür meraklıları için oldukça keyifli bir deneyim sunan bir yeraltı şehridir. Ziyaretiniz sırasında bu saatlere dikkat ederek ve MüzeKart avantajını kullanarak daha ekonomik bir şekilde keşfetme imkanınız olacaktır.