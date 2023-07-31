Sardes Antik Kenti Nerede? Sardes Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Sardes Antik Kenti, geçmiş dönemlerde Lidya'nın başkenti olarak görev yapan önemli kentler arasında yer alıyor. Bundan dolayı tarihsel önemi oldukça büyüktür. Sardes Antik Kenti her sene binlerce kişi tarafından ziyaret edilir. Ancak ziyaret öncesinde Sardes Antik Kenti'ne nasıl gidilir,ne zaman inşa edildi sorularına yanıt bulmak kenti rahat gezebilmek önem taşır. Sardes Antik Kenti ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

Sardes Antik Kenti Nerede?

Sardes Antik Kenti, geçmiş dönemde Lidya Devleti'ne başkentlik yapmıştır. En önemli özelliği de paranın doğduğu yer olmasıdır. Demir Çağının izlerini taşıyan kentin izleri günümüzde de görülebilmektedir. Tarihteki en bilinen ünlü yollardan olan Kral Yolu başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Kentin kalıntıları günümüzde Manisa'nın Salihli ilçesinin Sart beldesinde yer alır. Sart ve yöresi 5000 yıldan çok daha eski yerleşim yerleri arasındadır. Roma ve Bizans dönemlerinde önemli yerleşim merkezlerinden olduğu için bölgede önemli kazılar yapılmıştır. Şehir içerisinde gezebileceğiniz yerler arasında şunları saymak mümkün olur:

Akropoller

Antik çağda inşa edilen mahkeme binaları

Bintepe

Antik çağın mozaini yansıtan evler ve yapılar

Hamam binaları

İbadet yapılan sinagoglar

Sardes Antik Kenti Hangi Medeniyete Ait?

Frigyalıların yıkılmasından sonra Kral Gides döneminde bağımsız bir devlet olarak Lidyalılar kurulmuştur. Lidyalıların başkenti de Salihli yakınlarında kurulan Sardes kentidir. Lidya Devletine uzun süre başkentlik yapan şehir tarihte ilk paranın basıldığı yer olarak da bilinmektedir. Burası aynı zamanda ünlü Kral Yolu'nun da başlangıç noktası kabul edilmektedir. Demir Çağı'nın izlerini taşıyan kent içerisinde büyük savunma duvarları olduğu bilinenler arasındadır. Aynı zamanda jeopolitik konum olarak da son derece iyi lokasyonda yer alır.

Sardes Antik Kenti'ne Nasıl Gidilir?

Sardes Antik Kenti, İzmir'e yaklaşık olarak 82 km uzaklıkta yer alır. Salihli merkezde ise 9 kilometre mesafede bulunur. Ziyaret saatleri yaz mevsiminde 08:00- 19:00 arasındadır. Kış aylarında ise 08:00 ile 17:00 arasında ziyaret edilebilmektedir. Müze kartı ile ziyaret edilebilen yerler arasındadır.