Şardonlu Ne Demek? Giyimde Ve Tekstilde Şardonlu Kumaş Nedir, İyi Midir?

İnsanlar kıyafet seçiminde kumaş çeşitlerine fazlasıyla önem vermektedir. Bunun yanı sıra kişiler her mevsime uygun şekilde kumaş tercihi yapmak istemektedir. Giyim sektörü ve tekstilde eşofman, kazak ve taytlar şardonlu şekilde tasarlanabilmektedir. Haberimizde, giyimde ve tekstilde şardonlu kumaş nedir, iyi midir sorularının cevaplarını sizler için detaylıca inceledik...

Şardonlu Ne Demek?

Kıyafetlerde ve giyim sektöründe kullanılan ve kumaş tasarımının tüylü görünüm veren yüzeyli tasarım çeşidine şardonlu denmektedir. Şardon bilinenin aksine, ayrı ve özel bir kumaş türü değildir, sadece farklı çeşitteki kumaşlara yapılan tüylendirme işlemidir.

Şardonlama işlemi, şardon makinesi ile kumaş yüzeylerinin diken şeklindeki iğneler yardımıyla tüylendirilmesi olarak adlandırılmaktadır. Şardon, kumaşlardaki görünümünü, tutumunu ve ısı geçirgenliğini değiştirmektedir. Ayrıca kumaşlar üzerindeki şardonlama işlemleri, mevcut üretimin her aşamasında gerçekleştirilebilir.

Şardon Nedir?

Şardon makinelerinde bulunan metal tellerin, günümüzde üretilen kumaşların içerisine girerek, ipliği oluşturan elyafların belirli bir kısmının üst kısımlara taşınarak tüylendirilmesi işlemine şardon ya da şardonlama denmektedir. Şardonlama tekniği, kumaşların yüzeyindeki tüylenme miktarı elde edilinceye dek kullanılmaktadır. Şardonlama, kumaş yüzeylerinin lifli hale getirilmesi için yapılan tüylendirme işlemi olarak da adlandırılabilir.

Şardonlama işlemi eskiden yalnızca yünlü kumaşlar için kullanılmaktayken günümüzde pamuklu ve flanel kumaş türlerinde de kullanılmaktadır. Şardon kullanımındaki amaç; kumaş yüzeylerinin lifli ve tüylü görünüm kazanması olarak açıklanmaktadır. Ayrıca şardonlama işlemi, üretimin her evresinde yapılabilir fakat genelde üretimin son aşamasında yapılması sıklıkla tercih edilmektedir.

Şardonlu Kumaş Nedir?

Genellikle insanlar tarafından farklı bir kumaş türü olarak bilinen şardonlu kumaş; aksine, ayrı bir kumaş değildir. Şardonlu kumaş; belirli kumaş türlerinin, şardonlama tekniği ile birlikte şardon makineleri aracılığıyla liflendirilme ve tüylendirilme işleminin sonucunda üretilen kumaş türleridir.

Şardonlu kumaş, tüylü görünüme sahip olan her kumaş için geçerli sayılabilir. Giyim sektörü ve tekstil içerisinde yer alan; kazaklarda, eşofmanlarda, pantolonlarda, sweatlerde ve gömleklerde şardonlu kumaş kullanımı sıklıkla görülmektedir.

Şardonlu kumaş ile üretilen kıyafetlerin insanları daha sıcak tuttuğu bilinmektedir ve bu sebeple şardonlu kumaş içeren kıyafetler genellikle kış mevsiminde tercih edilmektedir. Çünkü örgü boşlukları işlem sırasında liflerin dışarıya doğru çekilmesi nedeniyle kapanmaktadır. Genellikle rahat ve kullanışlı olan şardonlu kumaşlar, şardonlama işlemleri sırasında lif kaybedebilmektedir.