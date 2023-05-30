Sarı Renk Nasıl Elde Edilir? Koyu Ve Açık Sarı Renk Hangi Renklerin Karışımıdır?

Resme yeni başlayan bir acemi için bu renk biraz korkutucu görünebilir, ancak doğru teknikler ve oranlar kullanıldığında harikalar yaratılabilir. Uzmanlaştıkça sarı en çok tercih edilen renklerden biri haline gelebilir. Bu yüzden sarı kullanmaktan çekinilmemelidir. Bu renk, ton bakımından çok çeşitliliğe sahiptir. Farklı birçok sarı vardır ve hepsinden satın almak ekonomik olarak zorlayıcıdır. Ancak, belirli birkaç renk ile doğru kombinasyon yapılarak sarının değişik tonlarına sahip olunabilir. Yapılan bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, sarı renk insanların bilişsel fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlamaktadır. Bir ressamsanız ve özenle hazırladığınız eserinizin akılda kalıcı olmasını istiyorsanız, sarıyı mutlaka tuvalinize dahil etmelisiniz. Çünkü bu renk, hafızanın daha iyi çalışmasına ve sinir sisteminin uyarılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca göz alıcı sarı tonlar, akıl, aydınlanma ve güven ile bağdaştırılır. Birçok uzman, sarı rengin insanlar arasındaki iletişimi teşvik etmeye yardımcı olabileceğini düşünmektedir.

Sarı Renk Nasıl Elde Edilir?

Klasik karıştırma yöntemiyle saf sarı yapmak biraz zor olsa bile, sarının değişik tonlarını meydana getirmek mümkündür. Sarı tonların sıcaklığını hafifletmenin, koyulaştırmanın veya yumuşatmanın birtakım farklı yolları vardır. Fakat bu uygulamaya başlamadan önce, renk yanlılığını ve renk teorisini doğru bir şekilde anlamak gerekir.

Sarı rengin tonunu ayarlamak söz konusu olduğunda, sıcak mı yoksa soğuk mu olacağına karar vermek en önemli husustur. Örneğin, turuncu gibi bir renk eğer kırmızıya daha fazla eğilimli ise veya biraz kırmızı içeriyorsa, daha sıcak bir tona sahiptir. Aksine karışım içerisinde mavi gibi soğuk bir renk varsa, bu renk ağır basar ve çok daha soğuk bir renk ortaya çıkar. Bir rengin eğildiği yön olan bu duruma ise, renk yanlılığı denir.

Hangi renk karışımı sarıyı verir sorusunun cevabı ise, kırmızı ve yeşildir. Ancak bu sonuca varmak yeterli değildir. Çünkü istenilen tona sahip olmak o kadar kolay olmayabilir. Bu nedenle sarıya ulaştıktan sonra renk keşfine devam edilmesi gerekir. Canlı, soluk, neşeli veya hüzünlü sarıların özel tonlarını oluşturmak için renk karıştırma yöntemlerinden yararlanılmalıdır.

Örneğin, kadmiyum sarısı içinde çok az miktarda mavi vardır. Bu renk turuncuya göre, daha fazla yeşile kayan soğuk tonlu bir renktir. Sarıyı yapmak için yeşil baskın olmalıdır. Öte yandan hardal sarısı, kırmızı tarafından domine edilen bir tondur. Bu ise, çok sıcak bir sarı olduğu anlamına gelir. Sarı tonlarını ayarlarken, temel karışımdaki renklerin hangisinin ağırlıkta olduğuna dikkat etmek önemlidir. Kırmızı haricinde sıcak bir sarı tonu oluşturmaya çalışılırsa, kahverengi kullanılabilir. Bu sarının biraz koyulaşmasını sağlar ve koyu amber rengini verir.

Açık Sarı Renk Nasıl Yapılır?

Kırmızı ve yeşilden oluşturulan sarının tonu, hedeflenenden daha koyu olabilir. Aradığınız tonun sıcaklığına ve soğukluğuna bağlı olarak açma işlemi için gereken renkler değişir. Bu rengi yumuşatmak için, beyaz, gri veya açık yeşil boya dahil edilebilir.

Beyaz ile açmak, bu rengi yumuşatmanın en bilinen ve basit yoludur. Ancak şöyle bir dezavantajı vardır; sarının koyuluğunu azaltırken, rengin canlılığını yok eder. Bu nedenle ya çok az kullanılmalıdır, ya da açık yeşil yoğun kullanılmalıdır.

Koyu Sarı Renk Nasıl Elde Edilir?

Sarıyı tamamlayan farklı koyu renklerden birini ekleyebilir veya farklı sarı tonlarının kombinasyonunu yapabilirsiniz. Kırmızı miktarının fazla olması, sarıyı daha koyulaştırır. Aynı şekilde, koyulaştırmak için turuncu veya açık kahverengi tonları da kullanılabilir.