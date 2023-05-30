Sarı Renk Nasıl Elde Edilir? Koyu Ve Açık Sarı Renk Hangi Renklerin Karışımıdır?

Resme yeni başlayan bir acemi için bu renk biraz korkutucu görünebilir, ancak doğru teknikler ve oranlar kullanıldığında harikalar yaratılabilir. Uzmanlaştıkça sarı en çok tercih edilen renklerden biri haline gelebilir. Bu yüzden sarı kullanmaktan çekinilmemelidir. Bu renk, ton bakımından çok çeşitliliğe sahiptir. Farklı birçok sarı vardır ve hepsinden satın almak ekonomik olarak zorlayıcıdır. Ancak, belirli birkaç renk ile doğru kombinasyon yapılarak sarının değişik tonlarına sahip olunabilir. Yapılan bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, sarı renk insanların bilişsel fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlamaktadır. Bir ressamsanız ve özenle hazırladığınız eserinizin akılda kalıcı olmasını istiyorsanız, sarıyı mutlaka tuvalinize dahil etmelisiniz. Çünkü bu renk, hafızanın daha iyi çalışmasına ve sinir sisteminin uyarılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca göz alıcı sarı tonlar, akıl, aydınlanma ve güven ile bağdaştırılır. Birçok uzman, sarı rengin insanlar arasındaki iletişimi teşvik etmeye yardımcı olabileceğini düşünmektedir.
Klasik karıştırma yöntemiyle saf sarı yapmak biraz zor olsa bile, sarının değişik tonlarını meydana getirmek mümkündür. Sarı tonların sıcaklığını hafifletmenin, koyulaştırmanın veya yumuşatmanın birtakım farklı yolları vardır. Fakat bu uygulamaya başlamadan önce, renk yanlılığını ve renk teorisini doğru bir şekilde anlamak gerekir.
Kırmızı ve yeşilden oluşturulan sarının tonu, hedeflenenden daha koyu olabilir. Aradığınız tonun sıcaklığına ve soğukluğuna bağlı olarak açma işlemi için gereken renkler değişir. Bu rengi yumuşatmak için, beyaz, gri veya açık yeşil boya dahil edilebilir.
Beyaz ile açmak, bu rengi yumuşatmanın en bilinen ve basit yoludur. Ancak şöyle bir dezavantajı vardır; sarının koyuluğunu azaltırken, rengin canlılığını yok eder. Bu nedenle ya çok az kullanılmalıdır, ya da açık yeşil yoğun kullanılmalıdır.
Sarıyı tamamlayan farklı koyu renklerden birini ekleyebilir veya farklı sarı tonlarının kombinasyonunu yapabilirsiniz. Kırmızı miktarının fazla olması, sarıyı daha koyulaştırır. Aynı şekilde, koyulaştırmak için turuncu veya açık kahverengi tonları da kullanılabilir.