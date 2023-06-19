Sarı ve Kırmızı Kantaron Yağı Arasındaki Fark Nedir? Sarı Kantaron Mu İyi, Kırmızı Kantaron Mu?

Sarı ve kırmızı kantaron yağı arasındaki fark, kullanım için hangi kantaron yağını tercih edeceğiniz konusunda sizlere yol gösterecektir. Sarı kantaron mu iyi kırmızı kantaron mu daha faydalı şeklinde araştırdığınızda tercihinizi hangi yağdan yana yapacağınıza karar verebilirsiniz. Aynı bitkiden elde edilmiş olsa da sarı ve kırmızı kantaronun etkisi birbirinden farklıdır. Hangi renk kantaron yağı daha iyi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Sarı ve Kırmızı Kantaron Yağı Arasındaki Fark

Kantaron, güzel bir çiçek türüdür. Bu çiçekten elde edilen yağlar, sağlık açısından da son derece faydalıdır. Kantaron yağının temel anlamda sarı ve kırmızı kantaron yağı olmak üzere ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Bu renk farklılığı, kantaron çiçeğinin taze olup olmaması ile ilgilidir. Kırmızı kantaron yağı, taze çiçeklerden elde edilir. Sarı kantaron ise kantaronun kurutulmuş şeklinden elde edilir. Her iki şekilde elde edilen kantaron yağının sağlık açısından çok önemli etkileri vardır.

Sarı Kantaron Mu İyi Kırmızı Kantaron Mu?

Sarı kantaron ya da kırmızı kantarondan hangisinin tercih edileceğine karar vermek için bu iki kantaron türünün vücuttaki etkisini bilmeniz gerekir. Sarı kantaron cilt hastalıklarına çok iyi gelir. Örneğin yanık izleri, pişikler, cilt lekeleri, ameliyat izleri gibi cilt kalıntıları için sarı kantaron kullanılır. Kırmızı kantaron da bu tür hastalıklara iyi gelse de sarı kantaron yağının tercih edilmesi çok daha uygundur. Kırmızı kantaronun etkilerini ise aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.