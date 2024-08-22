Sarıgerme Nerede? Muğla Sarıgerme Denizi Nasıl, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Muğla denizleri ve doğal güzellikleri ile Türkiye'nin en değerli turizm destinasyonlarından biridir. Her mevsim farklı güzellikler sunan bu büyüleyici şehir, hem huzurlu bir tatil arayanlar hem de macera dolu keşifler yapmak isteyenler için ideal bir destinasyondur. Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında yer alan Muğla, ziyaretçilerine unutulmaz anılarla dolu bir tatil vadeder. Muğla Sarıgerme nerede, denizi nasıl, yol tarifi ile nasıl gidilir gibi sorular ise Muğla hakkında araştırılan sorular arasındadır.

Sarıgerme Nerede?

Sarıgerme Plajı, Muğla ilinin Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme mevkisinde bulunmaktadır. Sarıgerme Plajı, 12 km uzunluğu, kumsalı, temiz denizi ve ormanlar ile kaplı çevresi ile adeta bir doğa harikasıdır. Tertemiz doğası, kumsalı ve berrak deniziyle mutlaka gidilmesi, görülmesi gereken plajlar arasındadır.

Sarıgerme, Ortaca ilçesi içerisinde yer alan bir köydür ve Sarıgerme Plajı ismini bu köyden almaktadır. Ortaca bölgesinin en çok ziyaret edilen, temiz sahili ve deniziyle ön plana çıkan plajıdır. Belediye tarafından işletilen yerde istediğiniz her şeye ulaşabiliyorsunuz.

Muğla Sarıgerme Denizi Nasıl, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Ortaca ilçe merkezine 21 km, Muğla il merkezine 102 km uzaklıktadır. Dalyan'a 21 km, Dalamana 12 km, Muğla'ya 102 km, İstanbul'a 837 km, İzmir'e 305 km ve Ankara'ya ise 657 km mesafede yer alıyor. Ayrıca Dalaman Havaalanı'na ise 18 km uzaklıkta bulunur.

Şehir dışında Uçakla geliyorsanız Dalaman Havaalanı'na gelip burada servislerle plaja ulaşmak en kolay yoldur. Dalaman Havalimanı, Sarıgerme'ye 18 km uzaklıkta. Havalimanı-Sarıgerme yolculuğu özel araçla 20 dakika sürüyor. Havalimanından Sarıgerme'ye ulaşımı sağlayan herhangi bir toplu ulaşım aracı yok. Taksi, araç kiralama ya da özel transfer hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Sarıgerme'ye otobüs ile gitmek istiyorsanız, hemen her şehirden Dalaman ve Ortaca'ya direkt otobüs seferleri bulunuyor. İzmir-Fethiye otobüslerinin birçoğu hem Dalaman'da hem de Ortaca'da yolcu indiriyor. Ortaca Otogarı'na ulaştığınızda Sarıgerme Minibüs Kooperatifi'ne ait dolmuşlar ile Sarıgerme'ye rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Arabayla gidecekler için Sarıgerme'ye Muğla-Fethiye Karayolu'nda yer alan Ortaca ilçe merkezi üzerinden ulaşım sağlanıyor. Ortaca'dan güneye doğru inerken Göcek'e gelmeden sağa girdiğinizde beldeye ulaşıyorsunuz.