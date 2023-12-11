Sarımsak Nasıl Tüketilir? Aç Karna Sarımsak Yutmak Neye İyi Gelir, Kaç Günde Bir Yutulmalı?

Kanser başta olmak üzere pek çok hasatlık için doğal bir şifa kaynağı olan sarımsak ilaçlardan kozmetik ürünlerine ve yemeklere kadar pek çok alanda kullanılır. Doğal bir antibiyotik olan sarımsak aynı zamanda gün içinde çiğ olarak tüketilebilir. Sarımsağın tüketim miktarı ve nasıl tüketileceği ise çok önemlidir. Bu yüzden sizler için hazırladığımız Sarımsak nasıl tüketilir? Sarımsak kaç günde bir yutulmalı? Yazı içeriğinde merak ettiğiniz tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

SARIMSAK NASIL TÜKETİLİR?

Sarımsağın acı bir tadı bulunur. Bu yüzden çiğ olarak tüketilmesi çoğu zaman zordur. Bunun yanı sıra yedikten sonra bıraktığı koku da hem sizi hem de çevrenizdekileri rahatsız edebilir. Sarımsağın kokusundan rahatsızlık duyanlar için sütle kaynatıldıktan sonra çiğnenmesi önerilebilir. Bunun dışında sarımsak tüketimi aç karnına yapılmamalıdır. Bu mide asidini arttırabilir. Sarımsağı çiğ tüketecekseniz kahvaltıdan sonra bir diş çiğnemeden yutabilirsiniz.

SARIMSAK KAÇ GÜNDE BİR YUTULMALI?

Sarımsak tüketiminde miktara dikkat edilmelidir. Antiseptik özelliği çok yüksek bir besin maddesi olan sarımsak gün içinde 2 dişten fazla tüketilmemelidir. Kan şekeri düşürücü etkisi de bulunan sarımsak fazla tüketildiğinde zararlı olabilir. Sarımsağın günlük tüketim önerisi aşılırsa mide de asitlenmeye de yol açabilir. Bu da mide de yanma neden olur. Eğer emziren bir anne sarımsak tüketecek ise ilk olarak doktora başvurmalıdır. Bebek anne sütünden rahatsız olabilir ve bu da karın ağrısı ile gaz oluşmasına yol açar. Aynı zamanda vücutta kızarıklığa, şişliğe ve deri dökülmesi gibi problemler de ortaya çıkabilir.

SARIMSAK EN İYİ NASIL TÜKETİLİR?

Sarımsak acı tadı ve keskin kokusu olan bir besindir. Bu yüzden çiğ tüketimi zor olabilir. Sarımsağın hem tat hem de koku olarak rahatsız etmeyeceği en iyi kullanım yöntemi yemeklerin ve sosların içerisindeki halidir.

AÇ KARNINA SARIMSAK YENİRSE NE OLUR?

Sarımsak tüketiminin pek çok faydası vardır. Ancak çiğ olarak aç karnına yenildiği zaman sağlığa sayısız fayda sağlar. Sarımsağı aç karnına tükettiğinizde damar tıkanıklığı sorunlarının önüne geçer. Kan şekerini düzenleyerek yüksek tansiyonun düşmesini sağlar. Düzenli tüketildiğinde vücuda enerji verdiği de bilinir.

TAZE SARIMSAK NASIL YENİR?

Sarımsağın sayısız faydasından tam olarak yararlanmak için taze olarak tüketilmesi önerilir. Taze sarımsağı çiğnemek zor olabilir. Bu yüzden ezerek ya da bütün olarak yiyebilirsiniz.

PİŞMİŞ SARIMSAĞIN FAYDALARI

Sarımsağın yemekler ve çiğ olarak tüketilmesinin yanı sıra pişmiş hali ile yenilmesi de pek çok fayda sağlar. Pişmiş sarımsak tükettikten 24 saat sonra vücutta fayda göstermeye başlar. İşte pişmiş sarımsağın bilinmeyen faydaları:

Yüksek kolesterolü düzenler. Damarları temizleyerek damar tıkanıklarının önüne geçer ve kalp hastalıklarına iyi gelir.

Sarımsak doğal bir antibiyotik olduğu için bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini sağlayarak özellikle kış aylarında enfeksiyon ve soğuk algınlıklarına karşı direnç kazandırır.

Vücutta zamanla ağır metaller birikebilir. Pişmiş sarımsak bu metalleri vücuttan atmanıza yardımcı olur. Kemiklerin güçlenmesini sağlar ve ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek kemik erimesini engeller.

Besin içeriği yüksektir. Bu yüzden düzenli tüketildiğinde enerji verir. Hücreleri yeniler.