Kelimeler, yazıya döküldüğünde yazım kurallarına uyulup uyulmadığı konusunda belirsizlik olabilir. Sarımsak kelimesi de bu durumun örneklerinden biridir. Farklı ağızlarda "sarmısak" ya da "sarımsak" olarak duyulabilen bu kelimenin hangi yazım şeklinin doğru olduğu konusunda tereddütler yaşanır. Sarımsak nasıl yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı sarımsak mı, sarmısak mı demeden önce kelimelerin zamanla farklı coğrafyalarda ve kültürlerde farklı şekillerde telaffuz edilebileceğini söylemek gerekir.

Sarımsak Nasıl Yazılır?

Türkçede yazım hatalarından kaçınmak için, kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek ve resmi kaynaklardan doğrulamak en sağlıklı yöntemdir. Türk Dil Kurumu (TDK), dilimizin doğru kullanımını korumak ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren önemli bir kurumdur. TDK'nin güncel Türkçe Sözlüğü'ne göre, bu kelimenin doğru yazılışı "sarımsak" şeklindedir. "Sarmısak" şeklindeki yazım ise halk arasında yaygın olarak kullanılsa da, TDK tarafından kabul edilmemektedir.

TDK'ye Göre Doğru Yazılışı Sarımsak Mı, Sarmısak Mı?

"Sarımsak" kelimesinin kökeni, Eski Türkçeye kadar uzanmaktadır. Eski Türkçe'de "sarım" kelimesi, "sarmak, bürümek" anlamına gelmektedir. Sarımsağın yapraklarının ve dişlerinin birbirini sarması, bu kelimenin seçilmesinde etkili olmuştur. Zaman içinde kelime, ses değişimlerine uğrayarak günümüzdeki şeklini almıştır.

TDK'nin belirlediği kurallar çerçevesinde, kelimenin kökeni ve yaygın kullanım biçimi esas alınmıştır. Halk arasında bazı kelimeler zamanla farklı şekillerde telaffuz edilse de yazım kurallarında belirlenen biçim geçerli kabul edilir. Sarımsak kelimesinin kökenine bakıldığında, tarih boyunca "sarımsak" şeklinde kullanıldığı görülmektedir.