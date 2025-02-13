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Giriş Tarihi: 13.2.2025 13:26 Son Güncelleme: 13.2.2025 13:26

Sarıyer Hangi Yakada? Sarıyer Anadolu Yakasında Mı, Avrupa Yakası’nda Mı?

İstanbul’un en kuzeyinde, Boğaz kıyısında uzanan Sarıyer, doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve sahil şeridi boyunca uzanan semtleriyle şehrin özel ilçelerinden biridir. Karadeniz’e kadar ulaşan geniş yüz ölçümü, yemyeşil ormanları ve sahil kasabalarını andıran yapısıyla Sarıyer, İstanbul’un en gözde yaşam alanlarından biri olmuştur. Sarıyer hangi yakada Anadolu Yakasında mı, Avrupa Yakası’nda mı gibi sorular birçok doğayı seven insanın buraya ulaşım rotası belirlemeden önce sorduğu sorular arasında yer alır.

Sarıyer Hangi Yakada? Sarıyer Anadolu Yakasında Mı, Avrupa Yakası’nda Mı?

Sarıyer'in tarihi oldukça eskiye dayanır. Osmanlı döneminde padişahların av sahası olarak kullandığı geniş ormanlık alanlara sahip olan bölge, aynı zamanda İstanbul'un savunma noktalarından biri olarak da önemli bir yere sahiptir. Rumeli Hisarı, Garipçe Kalesi ve Tarabya Koyu, bölgenin tarihî ve stratejik önemini gösteren yerler arasındadır. Sarıyer hangi yakada Anadolu Yakasında mı, Avrupa Yakası'nda mı soruları bölge hakkında daha çok bilgi sahibi olmak için sorulmaktadır.

Sarıyer Hangi Yakada?

Sarıyer, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer almaktadır. Boğaz'ın batı kıyısında konumlanan ilçe, kuzeyde Karadeniz kıyısına kadar uzanır ve doğrudan Beykoz ilçesi ile karşı karşıya bulunur. Sarıyer, Avrupa Yakası'nın kuzeyinde yer alan en büyük ve en yeşil ilçelerden biri olarak öne çıkmaktadır.

Sarıyer Anadolu Yakasında Mı, Avrupa Yakası'nda Mı?

Sarıyer, Avrupa Yakası'nda bulunan bir ilçedir. Boğaz'ın kıyısında yer alması ve Beykoz'a olan yakınlığı sebebiyle zaman zaman Anadolu Yakası ile ilişkilendirilse de coğrafi ve idari olarak Avrupa Yakası sınırları içerisindedir.

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Sarıyer Hangi Yakada? Sarıyer Anadolu Yakasında Mı, Avrupa Yakası’nda Mı?
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