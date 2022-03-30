Sarkastik Ne Demektir? Tdk’ye Göre Sarkastik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Son zamanlarda sıkça kullanılan ve merak edilen kelimelerden birisi olan sarkastik kelimesi sosyal medya, günlük yaşantı ve farklı alanlarda kullanılan oldukça popüler bir kelime. Kelimelerin manalarını bilmek genel kültürümüzü zenginleştirirken aynı zamanda kendimizi çok daha iyi ifade etmemizi sağlar. Gerek günlük yaşantıda bir sohbette gerek bir filmdeki diyalogda yahut bir makalede denk geldiğiniz sarkastik kelimesi ne demektir? Sarkastik mizah örnekleri nelerdir? İşte detaylar...

Sarkastik Ne Demektir?

Sarkastik kelimesi, olayları ya da karşısındaki kişiyi değerlendirirken sarkazm içeren tavır ve düşüncelere sahip olan kişiler için kullanılan bir sıfat kelimedir.

Sarkazm, karşıdaki kişiyle tıpkı kinayede olduğu gibi inceden alay etmek, çaktırmadan laf dokundurtmak ile açıklanabilir. Bahsi geçen sarkazm barındıran düşünce, tavır ve eylemlere sarkastik denilebilir.

TDK'ye Göre Sarkastik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Sarkastik kelimesi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değil, yazılı veya sözlü birçok entelektüel diyaloglarda kullanılan bir sözcük olan sarkastik; sarkazm fikirlerini eyleme geçiren ve karşıdaki kişiyle inceden alay eden kişiler anlamına gelir. Sarkastik kelimesini cümle içinde şöyle örneklendirebiliriz;

Bazı insanlar sarkastik olacağım derken, inanılmaz kırıcı ve itici bir kişiliğe bürünüyorlar.

Sarkastik Mizah Örnekleri

Sarkazm iyi yahut kötü fark etmez her durumda sarkastik kişiler tarafından kullanılan bir mizah türüdür. Oldukça can sıkıcı bir durum bile sarkastik kişiler tarafından en alaycı bir biçimde masaya yatırılabilir ve böylelikle moral bozucu durumlar bir anda eğlenceli, komik hale gelebilir.

Örneğin, cimri ve para harcamayı sevmeyen bir kişiye karşısındaki sarkastik kişi " Ah lütfen sürekli hesabı sen ödüyorsun, utanıyorum.." tarzı bir cümle kurarsa aslında karşındaki kişinin pinti olduğunu biraz utanması gerektiğini söylemektedir işte bu sarkastik mizah türüne bir örnektir.

Sarkastik Kişilik Nedir?

Sarkastik kişilik, oldukça hazır cevap olan ve bununla birlikte çok kıvrak bir zekaya olduğu için olayları ki bu olaylar çok can sıkıcı bile olsa, ince bir alayla ele alarak moral bozucu durumlarda bile insanları güldürebilen bir yapıya sahip kişiliklere denir.

Bu kişiler çok ağır ya da sinir bozucu durumlarda bile ince zekasıyla olayın komik yanlarını iğneleme yaparak ortaya çıkartarak etrafındakileri güldürmeyi başarırlar. Bu özellikleri sayesinde çok az kişi tarafından itici bulunan sarkastik kişilikler genelde ortamların sevilen ve aranan tipleri olurlar.