Antik dönemde Melas Kopos ismiyle bilinen Saroz körfezi, birçok kişinin internet üzerinden araştırdığı körfezlerden biridir. Bu körfezin özellikle hangi coğrafi bölgede olduğu çok merak edilmektedir. Bu yazımızda sizler için Saros körfezi nerede, Saroz körfezi nereye bağlı, hangi bölgede gibi soruların cevaplarını araştırdık. Konuyla ilgili tüm detaylara yazımızın içerisinden ulaşabilirsiniz.

Saros Körfezi Nerede?

Saros körfezi bünyesinde barındırdığı, masmavi denize sahip plajlarıyla dikkat çeken yerlerden biridir. Son zamanlarda birçok kişi Saroz körfezi nerede diye merak etmekte ve konuyla ilgili internet üzerinden birtakım araştırmalar yapmaktadır. Körfez, Ege Denizi'nin kuzeydoğu bölümünde bulunmaktadır. Körfezin güney tarafında tarihi Gelibolu yarımadası yer alırken kuzey kesiminde ise Trakya kıyıları yer almaktadır. Ayrıca Ege Denizi'nin en tuzlu bölümü bu körfezden meydana gelmektedir.

Saroz Körfezi Nereye Bağlı?

Ege Denizi'nin kıyı kesimlerinde konumlanan Saroz körfezi, çok temiz yapısıyla dikkat çekmektedir. Körfezin bulunduğu alanda yerleşim yeri yoktur. Yerleşim yerlerinin olmamasının ana nedeni akıntının girdap şeklinde olmasıdır. Körfezle ilgili en merak edilen konulardan biri hangi bölgede olduğu konusudur. Körfez konum olarak Ege Denizi'nin kuzeydoğu kıyılarında bulunur. Körfezde birçok plaj bulunduğu için çok sayıda kişi denize girmek için bu bölgeyi tercih etmektedir. Ayrıca körfez, su altı kaynakları bakımından çok zengin bir bölge olmasıyla bilinmektedir.