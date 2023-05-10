Sarp Sınır Kapısı Nerede? Sarp Sınır Kapısı Hangi Ülkeye Açılır, Hangi İle Bağlı?

Adını bulunduğu "Sarp Köyü"nden alan Sarp Sınır Kapısı nerede diye soranların, Türkiye'nin kuzeydoğusunda bulunduğunu öğrenmeleri gerekir. Sarp Sınır Kapısı hangi ülkeye açılır bilmek isteyenler, başta Gürcistan olmak üzere bu sınır kapısından geçerek Azerbaycan ve diğer Orta Asya ülkelerine ulaşabilirler. Batum Sarp Gümrük Kapısı nerede ve nasıl bir yer diye merak edenler bulunur. Batum Sınır Kapısı hangi ile bağlı? İşte merak edilenler…

Sarp Sınır Kapısı Nerededir?

Karadeniz'e kıyısı bulunan Sarp Sınır Kapısı, Artvin'e bağlı Kemalpaşa ilçesinin "Sarp Köyü"nde olduğu için adını buradan alır. Hatta sınırın Gürcistan'daki devamının yer aldığı köyün adı da "Sarpi"dir. İlk olarak 1989 yılında hizmete sunulan bu sınır kapısı, deniz seviyesinden yaklaşık 252 metre yükseklikte bulunur. Anadolu'dan Kafkasya'ya ve Orta Asya'ya bir geçiş kapısı olan Sarp Sınırı, Artvin'in Hopa ilçesinden 15 km doğudadır. Kara yolu kullanan herkesin, her ne amaçla olursa olsun bu sınırdan geçiş yapması gerekir. Türkiye'den Gürcistan'a giden yolcular, 10 Aralık 2011'den bu yana pasaport kullanmadan sınırdan rahatlıkla geçiş yapabilmektedirler. Bunun için sadece Türk vatandaşı olmak ve kimlik kartına sahip olmak yeterlidir.

Sarp Sınır Kapısı'na Nasıl Gidilir?

Türkiye'nin en yoğun yolcu geçişinin gerçekleştiği kara hudut sınırlarından biri olan Sarp Sınır Kapısı'na gitmek için öncelikle Artvin'e varmak gerekir. Kara yolu ile İstanbul'dan Artvin'e 20 saatte gidilirken, Ankara'dan ise ortalama 16 saatte ulaşmak mümkündür. Yol ve hava durumu ise bu süreyi etkileyebilecek etkenler arasında yer alır. Ayrıca Samsun üzerinden sahil yolu ile Hopa'ya oradan da Borçka ve Artvin'e ulaşılabilir. Hopa'dan Kemalpaşa'ya araçla 15 dakika gibi bir sürede geçiş yapılabilir ve oradan da Sarp Köyü"ne gidilebilir. Sarp Sınır Kapısı'nı kullananlar genel olarak taşımacılık yapan tırlar, kamyonlar ile yolcu otobüsleri ve özel araç sahipleridir. Geçiş sırasında sadece yeni çipli kimlik kartını göstermek yeterlidir.