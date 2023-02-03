Sarraf Ne Demek? Sarraf Kime Denir ve Ne İş Yapar, Kuyumcudan Farkı Ne?

Sarraf ne demek sorusuna cevap aranırken TDK kaynaklarından istifade edebilirsiniz. Yapacağınız küçük bir araştırma ile dahi sarraf ne iş yapar sorusuna cevap bulabilirsiniz. Bu meslek grubunun ne iş yaptığının yanı sıra sarraf kime denir konusunu da detaylı şekilde öğrenmiş olursunuz. Ülkemizde kimi kişiler bu terimi ilk defa duymuş olsalar da kimileri de bu terime aşinadır. Sarraf kuyumcu farkı ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Sarraf Ne Demek?

Türkçe olup daha önce duymadığınız bazı kelimeler olabilir. Bazı kelimeleri de duymuş olsanız da anlamını bilmezsiniz. Söz konusu kelimelerden biri de sarraf terimidir. Bu terime kimi kişiler aşina olsa da bazıları bu kelimeyi ilk defa duymuş olabilir. Türkçenin zengin dil yapısından istifade etmek adına aklınıza takılan kelimeleri araştırma ihtiyacı duyabilirsiniz. Türk Dil Kurumu kaynaklarını karıştırarak merak ettiğiniz terimlerin anlamlarını pratik şekilde öğrenebilirsiniz.

Sarraf kelimelerini çeşitli bilimsel kaynaklarda, haber programlarında ya da web sitelerinde görebilirsiniz. Bu kelimenin anlamı, TDK kaynaklarından pratik şekilde öğrenilebilir.

Sarraf Kime Denir?

Sarraf esasında Türkçede sıklıkla kullanılan ve bilinen bir kelimedir. Söz konusu kelime, Arapça'dan dilimize geçmiştir. Esasında Arapça olan bu kelime kuyumcu anlamına gelir. Türkçeye tam olarak çevrilmesi kuyumcu olan bu terim, esasında daha geniş bir anlama sahiptir. Geçmiş dönemde değerli kâğıt, metal para ya da buna benzer değerli eşyaları satın alan ya da bunları satan kişiler sarraf olarak adlandırılmıştır.

Sarrafın ticaretini yaptığı ürünleri arasında altın ve gümüş materyaller önceliklidir. Bunun yanında özel öneme sahip olan ve toplumda kıymet gören her türlü değerli materyal, sarraflar tarafından satın alınır ya da satılır.

Sarraf ve kuyumcunun aynı terim olup olmadığı da merak edilenlerden biridir. Çoğu kişi sarraf ile kuyumcunun aynı olduğunu düşünür. Fakat her sarraf bir kuyumcu iken her kuyumcu bir sarraf değildir. Bu tanımdan hareketle iki meslek grubu arasındaki farkı anlayabilirsiniz. Sarraf gibi çok sayıda duyulmamış kelime ve meslek grubunun dilimizde yer aldığını görebilirsiniz.