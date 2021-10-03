Şart Eş Anlamlısı Nedir? Şart Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bir şeyin vuku bulabilmesi adına gerekli sayılan her olgu ve durum şart olarak nitelendirilir. Bu kelime mantık bilimi üzerinde şartlı önerme'' şeklinde kullanılır. Şart kelimesinin eş anlamlısı olarak Türkçe'de çok fazla sayıda kelimenin bulunduğunu rahatça söyleyebiliriz. Bu kelimeler aynı anlama geldiği için birbiri yerine kullanılabilir. Birbiri yerine kullanılan kelimelere Türkçe'de eş anlamlı kelimeler ya da anlamdaş kelimeler denmektedir.

ŞART KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Başka durumlar meydana gelince gerçekleşebilecek, gerçekleşmesi başka durumlara bağlı olan, koşul.

Cümle içinde kullanım: İster istemez bu ağır şartlara boyun eğmek zorundaydık.

Tip: isim

Şart sözcüğünün içerisinde yer aldığı diğer kalıplaşmış ifadeler ve tamlamalar ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Şartlı Refleks

Şartlı Olasılık

Şartlı Davranış

Şartlı Salıverme

ŞART EŞ ANLAMLISI

Şart eş anlamlısı, genel olarak herhangi bir olayın oluşabilmesi adına koşulların yerine getirilmesidir. Bu anlam çeşidi, gerçekleşebilecek durumların herhangi bir koşula bağlı olduğunu da gösterir. Bu sayede cümle içinde gerçekleşebilecek olan durumların ya da durumun belli bir koşul ile oluşabileceği ifade edilir.

Öz Türkçe bir kelime olmayan şartın fiil hali şartlanmak olarak yazılır. Şartlanmak, canlıların yaşamlarını sürdürebilmek adına yaşadıkları çevrenin koşullarına da uyum sağlaması demektir. Türkçede şart kelimesiyle eş anlamlı olan yani aynı anlama gelen bir sözcük vardır. O da koşul kelimesidir.

ŞART KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Bulunması gereken duruma, kendi özelliğini kazanması durumuna şart denir. Başka bir şey gerçekleşirse, olursa, bu anlamlarda da kullanılmaktadır. Koşul ve şart sözcükleri aynı anlamlara gelen eş anlamlı olan kelimeler arasında bulunmaktadır. Cümle içerisinde her iki kelimeyi de aynı anlama gelecek şekilde kullanabilirsiniz. Eş anlamlı kelimeler oldukları için cümlede herhangi bir anlam kayması olmayacaktır.

Şart kelimesinin eş anlamlısı olan 3 tane tane sözcük bulunmaktadır. Bu 3 adet kelime şöyledir;