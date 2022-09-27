Saruhanoğulları Nerede Kuruldu? Saruhanoğulları Beyliği Eserleri Neler, Osmanlıya Katılmasının Sonuçları

Saruhanoğulları Beyliği nerede kuruldu sorusuna cevap aranırken beylikle ilgili farklı özellikleri de dikkate almanız gerekir. Beylikle ilgili sahip olacağınız bilgiler ile Anadolu'daki medeniyet anlayışını daha güçlü şekilde analiz edebilirsiniz. Söz konusu beyliğin özellikleri, birçok tarih araştırmasına da konu olmuştur. Saruhanoğulları hangi boydan, Saruhanoğulları kim ortadan kaldırdı, Saruhanoğulları denizci mi gibi soruların cevapları yazımızın devamında.

Saruhanoğulları Beyliği Nerede Kuruldu?

Saruhanoğulları Beyliği, 14. YY'ın başlarında Manisa ve çevresinde kurulan önemli bir Türk beyliğidir. Beylik, adından da anlaşılacağı üzere Saruhan Bey tarafından kurulmuştur. Saruhan Bey, aslen Harezmli olan ve sonrasında Türkiye Selçuklularının himayesine giren birisidir. Söz konusu şahıs aynı zamanda Selçukluların da uç beyidir. Beyliğin tam olarak kuruluş yeri, Manisa vilayeti, Kemalpaşa, Menemen ve Foça bölgesidir. Beylik 1410 yılında Osmanlı Devleti'ne katılmıştır.

Saruhanoğulları Beyliği Özellikleri

1308 yılına kadar Selçukluların uç beyliği olan Saruhanoğulları Beyliği, 1308 yılından 1335'e kadar da İlhanlılar'a tabi olmuştur. Ankara Savaşından sonra da 8 yıl Osmanlı Himayesinde kalan beylik, 1410 yılında Saruhan Sancakbeyliği adıyla anılmaya başlanmıştır. Saruhan Bey, 1345 yılında Rumeli dolaylarında ölmüştür.

Saruhan Bey'in ölümünden sonra yerine Fahreddin İlyas Bey geçmiştir. Osmanlı Devleti'nin her geçen gün biraz daha güçlenmesi ile Saruhanoğulları Beyliği'ne gaza yolları da yavaş yavaş kapanmıştır. İshak Bey döneminde beyliğin Osmanlı Devleti ile münasebeti tamamen dostane idi. Hatta İshak Bey, Osmanlı Devleti'nin katıldığı Kosova Savaşı'na yardımcı kuvvet göndererek devlete destek olmuştur.

Saruhanoğulları Beyliği, Karamanoğulları'nın Osmanlı Devleti aleyhine başlattığı ayaklanmaya katılarak ittifak kurmuşlardır. Osmanlı Devleti'nin 1390 yılında Manisa'yı alması ile birlikte bu beyliğin faaliyetleri de tehlikeye girmiştir. Zaman zaman tekrar canlanan Saruhanoğulları Beyliği'nin uzun süre yaşamadığı görülür. Beyliğin ele geçirerek Osmanlı Devleti'ne bağlayan Çelebi Mehmet'tir. Çelebi Mehmet, 1410 yılında Hızır Şah'ı yakalatarak öldürtmüştür. Bu olaydan sonra Saruhanoğulları Beyliği Osmanlı himayesine girmiştir.

Saruhanoğulları Beyliği Eserleri

Saruhanoğulları Beyliği'nin hüküm sürdüğü coğrafyada birçok eseri de bulunur. En çok da İshak Bey döneminde imar faaliyetlerine önem verilmiştir. Özellikle Manisa Ulu Camii ve İshak Bey Mescidi, onun zamanında yapılmış eserlerdir. Yine Manisa şehrinde bulunan Kemal Paşa Emet Camii, bu beyliğe ait olan eserlerden biridir.

Saruhanoğulları Beyliği, güçlü donanması ile de bilinir. Birçok ticaret gemisi bulunan beyliğin Cenevizlilerle güçlü bir ticaret ağı bulunduğu bilinir.