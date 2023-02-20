Şaşa Ne Demek? Şaşaalı Nedir, Ne Anlama Gelir ve Nasıl Yazılır?

Şaşa ne demek konusu araştırılması gereken bir sorudur. Çünkü özellikle yabancı kökenli kelimelerin tam anlamları bilinmemektedir. Bu kelime de onlardan birisidir. Sizler için içeriğimizde şaşaalı ne demek, nasıl yazılır konuları hakkındaki araştırmalarımızı sunacağız. Haberimizin devamında şaşa ne demek, nedir gibi soruların cevaplarına başlıklar halinde ulaşabilirsiniz.

Şaşaa Ne Demek?

Günlük hayatımızda oldukça sık karşımıza çıkan ve kullanımı yaygın olan kelimelerden birisi şaşaadır. Fakat yabancı kökenli bir kelime olduğu için kelimenin tam anlamı bilinmemektedir. Bu kelime kullanıldığı zaman ya da duyulduğunda kelime anlamı tahmin edilebilir. Sosyal medyada, izlediğiniz bir televizyon programında ya da okuduğunuz dergi, gazete ve kitaplarda bu kelimeyle karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Bu yüzden kelimenin tam anlamıyla şaşaa ne demek bilmek isteyebilirsiniz. TDK ya göre şaşaa kelimesinin anlamı şu şekildedir:

- Görkem

- Parlaklık, parıltı

Aynı zamanda bu kelime Arapça kökenli olup, şaˁşaˁat "parlama, parıltı" sözcüğünden alıntıdır.

Bunun yanı sıra şaşaalı kelimesinin anlamı ise şu şekildedir:

- Görkemli

- Pek gösterişli

Doğru yazımı ise "şaşaalı" şeklindedir.

Esasen bir iltifat sözcüğü olarak kullanılan şaşaa kelimesi günümüzde daha çok gösterişi seven kişileri eleştirmek adına kullanılmaktadır.

Şaşaa Nasıl Yazılır?

Şaşaa kelimesini her ne kadar doğru söylesek de kelimenin okunuşundan dolayı karşı taraf bunu farklı bir şekilde anlayabilir ve kelimenin yazılışının da o şekilde olduğunu düşünebilir. Şaşaa kelimesinin yazılışı genellikle şaşa, şağşa yada şaşağa olarak düşünülebilir. Fakat bu kelimenin doğru yazılışı ve kullanımı "şaşaa" şeklindedir.

Şaşaa İle İlgili Örnek Cümleler

- Onun şaşaa içindeki hayatı, hepimizi, özellikle seni, derinden etkiliyor ve onun yerinde olmayı hepimiz içten içe çok istiyor, arzuluyorduk.

- Kimse onları rahatsız etmeden konforlu ve şaşaa içinde bir yaşam sürerler.

- Bir yatağın sınırları içinde dinlenme hissi oldukça şaşaalı hissettirdi.

- Odasındaki mobilyalar, lobideki mobilyalar kadar lüks ve pahalıydı.

- Zarif ve şaşaa içindeki iç mekanı yenilenmiştir ve müzenin en önemli özelliğidir.

- Ona daha fazla ün, başka bir büyük maaş günü ve şaşaa içindeki otelleri düşünmeyi umursadığından daha fazla kazandıracak.

- Her süitte bir oturma alanı ve şaşaa içinde İtalyan mermer banyosu vardır.

- Çok yumuşak ve dökümlü bir şaşaaya sahip suni süet arayın.

- Tasarladıkları şey, şık ama yine de erişilebilir, zarif, sağduyulu ve şaşaa ile döşenmiş bir oteldir.

- Sonunda yedi günümün tamamını şaşaa içinde geçirdim ve yarın ulusal bayramdan sonraki ilk iş günü.

- Müziğinde bir güzellik ve şaşaa, seslerinde bir lüks var.

- Yüzden fazla eve sahip oldu ve kiraladı ve tahmin edebileceğiniz gibi bu, sadece rahat değil, aynı zamanda şaşaalı bir şekilde yaşamak için bol miktarda para getirdi.

- Öylece geçip gidebileceğinizi düşünüyorsanız, umarım altımızdaki dünya acı çekerken, şaşaa ile savurganlıklarınızla her gün yaşayabilirsiniz.

- Bizimle kalırsanız tamamen şaşaadan uzak bir deneyim yaşayacaksınız

- Dün öğleden sonra çok büyük bir çay partisi için şaşaalı bir otele gittim.

- Mark, şaşaalı otel odalarından birinde bir bilgisayar terminali hazırlamıştı.

- Kaldığımız en şaşaalı otel odalarından biriydi.

- Eski yöneticilerin oturduğu evlerin bir kısmı beş yıldızlı şaşaalı bir otele dönüştürüldü.

- Bahçedeki ve dışarıdaki tüm arabalar en şaşaalı en zarif ve en son modellerdendi.

- Hepsi şaşaalı olmaktan çok rahat ve bazıları biraz sıra dışı bir şekilde dekore edilmiş.

- Yaşlandıkça, tekneleri daha hızlı ve muhtemelen daha pahalı ve şaşaalı hale geldi.