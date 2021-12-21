Şase Numarası Nerede Yazar? Araba Şaşisi Nedir?

Aracın kimliği olarak bilinen şase numarası aynı zamanda birçok sigorta işlemlerinde de kullanılmaktadır. Her araç kullanıcısının, aracının şase numarasını bilmesi ve ne işe yaradığını öğrenmesi gerekmektedir. Aracınızın hasar durumunu, sigorta işlemlerini ya da yedek parça gibi durumlarında da karşınıza çıkacak ve kullanmanız gerekecek temel bilgilerden biridir. Kullanım tarihçesi olarak çok eskiye dayanmasa da motorlu taşıtlar için kullanım alanı oldukça geniştir.

Araba Şaşisi Nedir?

Aracın omurgasına araba şasisi denmektedir. Araba şasisi araba içinde bulunan parçaların tamamının kapsayan bir büyük parçadır. Kullanılan malzemelerin markası ya da kalitesi üretici firmaya göre değişmektedir. Şaşi, aracın motor ve karoserini taşır. Araba şasisinin asıl görevi kaza anında aracın aldığı darbeyi emerek kazanın şiddetini azaltmaktır. Belli yerlerinden kırılacak şekilde tasarlanan şasi aracın tamir ve bakımı ile düzeltilebilmektedir.

Şase Numarası Nedir?

Şase numarasının motorlu taşıtlar üzerinde kullanımı aslında çok eskiye dayanmamaktadır. İlk olarak 1954 yılında kullanılmaya başlanan şase numarası kullanıldığı ilk yıllarda belli bir standarda sahip olmadığı için çok kullanışlı değildi. 1981 yılında Amerikan Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği İdaresi tarafından 17 haneli bir standarda oturtuldu ve araba üreticileri tarafından bu standart çevresinde kullanılmaya başlandı.

Ülkemizde de yasalarla zorunlu hale gelen trafik sigorta ve kasko sorgulamalarında kullanılmaktadır. Motorlu taşıtların hepsi için zorunlu olan şase numarası, motorlu taşıtın üretim yılını, üretildiği ülkeyi ve fabrikayı, fabrikada üretilen kaçıncı araç olduğunu gösterir. Yani şase numarasına aracın kimlik numarası denmesinin sebebi de aslında budur. İkinci el satışlarında aracın hasar kaydı ve kaza geçmişi de şase numarası aracılığı ile anlaşılmaktadır.

Şase Numarası Nerede Yazar?

Motorlu taşıtların birden çok yerine kazınarak kullanıcıya ulaştırılmaktadır. Hem aracın üzerinde bulunabilmekte hem de aracınıza ait evraklarınızda şase numarasına ulaşabilirsiniz. Araç plakası ya da plakalık, sürücü kapısının kapı aralığı, kaput altı, motor üzeri, teker boşlukları, bagaj altı, araç ruhsatı ve sigorta poliçelerinden de araç şase numaranıza kolayca ulaşabilirsiniz. Şase numarasının aracın neresinde yazdığı aslında aracın markası ve üretici firması tarafından da değiştirilmektedir.