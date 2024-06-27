Şaşırdım Kaldım İşte Şiiri Sözleri - Yavuz Bülent Bakiler Şaşırdım Kaldım İşte Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Bakiler, hayatının büyük bir bölümünü Ankara'da geçirmiştir. Türkçeye ve Türk kültürüne olan sevgisi, onun kişisel ve edebi yaşamının önemli bir parçasını oluşturur. Şaşırdım Kaldım İşte şiiri sözleri, okuyuculara aşkın ve özlemin karmaşık duygularını yaşatırken, sade ve anlaşılır diliyle geniş bir okuyucu kitlesine hitap eder. Yavuz Bülent Bakiler Şaşırdım Kaldım İşte şiiri açıklaması ve incelemesi hem tematik derinlik hem de duygusal yoğunluk açısından değerlidir.

Şaşırdım Kaldım İşte Şiiri Sözleri

Sözde senden kaçıyorum

Dolu dizgin atlarla

Bazen sessiz sevdasın

İpekten kanatlarla

Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla

Karşıma çıkıyorsun

En serin imbatlarda

Adını yazıyorum

Bulduğun fırsatlarla

Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla

Başbaşa kalıyorum sonunda heyhatlarla

Sözde senden kaçıyorum

Dolu dizgin atlarla

Ne olur bir gün beni

Kapından olsun dinle

Öldür bendeki beni

Sonra dirilt kendinle

Çarpsam kara sevdayı

En azından yüz binle

Nasıl bağlandığımı

Anlarsın kemendinle

Kaç defa çıkıp gittim

Buralardan yeminle

Ama her defasında

Geri döndüm seninle

Hangi düğüm çözülür

Nazla, sitemle, kinle

Ne olur bir gün beni

Kapından olsun dinle

Şaşırdım kaldım işte

Bilmem ki nemsin

Bazen kız kardeşimsin

Bazen öp öz annemsin

Sultanımsın susunca

Konuşunca kölemsin

Eksilmeyen çilemsin

Orada ufuk çizgim

Burda yanım yöremsin

Beni ruh gibi saran

Sonsuzluk dairemsin

Çaresizim çaremsin

Şaşırdım kaldım işte

Bilmem ki nemsin

Yavuz Bülent Bakiler Şaşırdım Kaldım İşte Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Şiirin Konusu:

"Şaşırdım Kaldım İşte" şiiri, Yavuz Bülent Bakiler'in ilk şiir kitaplarından biri olan Sesler ve Renkler'de yer alan ve şairin en bilinen eserlerinden biridir. Şiir, aşkın birey üzerinde yarattığı karmaşık duyguları ve aşkın kaçınılmazlığı temasını işler.

Şiirin Yapısı:

Şiir, dört kıtadan oluşan ve hece ölçüsüyle yazılmış bir eserdir. Her kıta dört dizeden oluşur. Şiirde kullanılan dil yalın ve akıcıdır.

İçsel Çatışma:

Şiirin tamamında şairin içsel bir çatışma ve huzursuzluk yaşadığını hissediyoruz. Sevdiği kişiyi düşünmenin getirdiği hüzün ve özlem, şairi derinden etkiliyor.

Bu içsel çatışma, okuyucunun da şairin duygularını anlamasına ve onunla empati kurmasına yardımcı oluyor.

Şiirin Temaları:

Aşk: Şiirin ana teması aşktır. Şair, aşkın birey üzerinde yarattığı karmaşık duyguları ve aşkın kaçınılmazlığını mısralara döker.

Çelişki: Şiirde aşk ile ilgili çelişkili duygulara yer verilir. Şair bir yandan aşktan korkarken, diğer yandan da ona karşı bir istek duyar.

Kader: Şiirde kaderin kaçınılmazlığına da değinilir. Şair, aşkın önceden belirlenmiş bir kader olduğunu ve ondan kaçmanın mümkün olmadığını ima eder.

Şiirin Dili ve Üslubu:

Şiirde kullanılan dil yalın ve akıcıdır. Şair, Arapça ve Farsçadan kelimeler de kullanarak şiire zenginlik katmıştır. Şiirin üslubu ise romantik ve duygusaldır.