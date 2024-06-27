Şaşırdım Kaldım İşte Şiiri Sözleri - Yavuz Bülent Bakiler Şaşırdım Kaldım İşte Şiiri Açıklaması Ve İncelemesi

Bakiler, hayatının büyük bir bölümünü Ankara'da geçirmiştir. Türkçeye ve Türk kültürüne olan sevgisi, onun kişisel ve edebi yaşamının önemli bir parçasını oluşturur. Şaşırdım Kaldım İşte şiiri sözleri, okuyuculara aşkın ve özlemin karmaşık duygularını yaşatırken, sade ve anlaşılır diliyle geniş bir okuyucu kitlesine hitap eder. Yavuz Bülent Bakiler Şaşırdım Kaldım İşte şiiri açıklaması ve incelemesi hem tematik derinlik hem de duygusal yoğunluk açısından değerlidir.
Sözde senden kaçıyorum
Dolu dizgin atlarla
Bazen sessiz sevdasın
İpekten kanatlarla
Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla
Karşıma çıkıyorsun
En serin imbatlarda
Adını yazıyorum
Bulduğun fırsatlarla
Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla
Başbaşa kalıyorum sonunda heyhatlarla
Sözde senden kaçıyorum
Dolu dizgin atlarla
Ne olur bir gün beni
Kapından olsun dinle
Öldür bendeki beni
Sonra dirilt kendinle
Çarpsam kara sevdayı
En azından yüz binle
Nasıl bağlandığımı
Anlarsın kemendinle
Kaç defa çıkıp gittim
Buralardan yeminle
Ama her defasında
Geri döndüm seninle
Hangi düğüm çözülür
Nazla, sitemle, kinle
Ne olur bir gün beni
Kapından olsun dinle
Şaşırdım kaldım işte
Bilmem ki nemsin
Bazen kız kardeşimsin
Bazen öp öz annemsin
Sultanımsın susunca
Konuşunca kölemsin
Eksilmeyen çilemsin
Orada ufuk çizgim
Burda yanım yöremsin
Beni ruh gibi saran
Sonsuzluk dairemsin
Çaresizim çaremsin
Şaşırdım kaldım işte
Bilmem ki nemsin
Şiirin Konusu:
"Şaşırdım Kaldım İşte" şiiri, Yavuz Bülent Bakiler'in ilk şiir kitaplarından biri olan Sesler ve Renkler'de yer alan ve şairin en bilinen eserlerinden biridir. Şiir, aşkın birey üzerinde yarattığı karmaşık duyguları ve aşkın kaçınılmazlığı temasını işler.
Şiirin Yapısı:
Şiir, dört kıtadan oluşan ve hece ölçüsüyle yazılmış bir eserdir. Her kıta dört dizeden oluşur. Şiirde kullanılan dil yalın ve akıcıdır.
İçsel Çatışma:
Şiirin tamamında şairin içsel bir çatışma ve huzursuzluk yaşadığını hissediyoruz. Sevdiği kişiyi düşünmenin getirdiği hüzün ve özlem, şairi derinden etkiliyor.
Bu içsel çatışma, okuyucunun da şairin duygularını anlamasına ve onunla empati kurmasına yardımcı oluyor.
Şiirin Temaları:
Aşk: Şiirin ana teması aşktır. Şair, aşkın birey üzerinde yarattığı karmaşık duyguları ve aşkın kaçınılmazlığını mısralara döker.
Çelişki: Şiirde aşk ile ilgili çelişkili duygulara yer verilir. Şair bir yandan aşktan korkarken, diğer yandan da ona karşı bir istek duyar.
Kader: Şiirde kaderin kaçınılmazlığına da değinilir. Şair, aşkın önceden belirlenmiş bir kader olduğunu ve ondan kaçmanın mümkün olmadığını ima eder.
Şiirin Dili ve Üslubu:
Şiirde kullanılan dil yalın ve akıcıdır. Şair, Arapça ve Farsçadan kelimeler de kullanarak şiire zenginlik katmıştır. Şiirin üslubu ise romantik ve duygusaldır.