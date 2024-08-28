Şaşlık Hayvanın Neresi? Şaşlık Hangi Etten Yapılır?

Mangal yapmayı sevenlerin en çok tercih ettiği et türlerinden biri de kuzu etidir. Kuzu, büyükbaş hayvanlar gibi ağır işlerde kullanılmadığından dolayı kasları sertleşmiş değildir. Bu da etinin daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlamaktadır. Diğer etlere göre daha ince lifli olduğu için yumuşak ve nazik bir dokuya sahiptir. Kuzu etini ifade ettiğini bilmeyenler için şaşlık hayvanın neresi ve hangi etten yapılır merak uyandırıcıdır.
Şaşlık, kuzudan yapılan ve şişe dizilerek közde pişirilen bir kebap türüdür. "Şaşlık" kelimesi aslında "Şişlik" anlamına gelmektedir ve "Şişlik et" anlamında kullanılmaktadır. Bu nedenle, şaşlık bir hayvanın belirli bir parçasını değil, pişirme yöntemini ve sunum şeklini ifade etmektedir.
Ancak şaşlık yapımında kullanılan etin yeri, hayvanın yumuşak ve yağlı olan kısımlarından seçilir. Örneğin, kuzu etinden şaşlık yapıldığında, sıklıkla kaburga, böbrek yatağı (kuzu pirzola) ya da but kısmından alınan etler tercih edilir. Dana veya sığır etinden yapılan şaşlıkta ise çoğunlukla antrikot, bonfile ya da kontrfile gibi yumuşak ve lezzetli kısımlar kullanılır. Bu parçalar, şaşlık kebabının lezzetli ve sulu olmasını sağlar.
Şaşlık kebabı, Türk mutfağında bilinen ve sevilerek tüketilen bir yemektir. Şişe dizilmiş et parçalarının közde pişirilmesiyle yapılan bir kebap türüdür. İşte şaşlık kebabı tarifi:
1 kg kuzu eti (but, kaburga ya da pirzola kısmından)
2 adet büyük boy soğan
3-4 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı sirke veya limon suyu
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı kırmızı biber (isteğe bağlı acı ya da tatlı)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kuru kekik
1 çay kaşığı kişniş tohumu (isteğe bağlı)
Şişler (metal)
Kuzu etini, yaklaşık 3-4 cm büyüklüğünde küp küp doğrayın. Küçük parçalar, daha hızlı ve eşit pişer.
Soğanları rendeleyin veya ince dilimler halinde doğrayın. Sarımsakları ezin. Bir karıştırma kabına rende soğan, ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, sirke veya limon suyu, karabiber, kimyon, kırmızı biber, tuz, kekik ve kişniş tohumunu ekleyin. Karıştırarak bir marinasyon hazırlayın.
Doğranmış etleri bu marinasyon karışımına ekleyin ve iyice karıştırarak etlerin her tarafının marine olmasını sağlayın. Kabın üzerini streç film ile kapatın ve eti buzdolabında en az 4-6 saat, tercihen bir gece boyunca dinlendirin. Bu, etin yumuşamasını ve lezzetlerin içine işlemesini sağlar.
Marine olmuş etleri buzdolabından çıkarın. Etleri şişlere, aralarında biraz boşluk bırakarak dizin. İsterseniz etlerin arasına domates, biber veya soğan dilimleri de ekleyebilirsiniz.
Hazırladığınız şişleri, önceden ısıtılmış mangalda veya ızgarada orta ateşte pişirin. Her tarafı eşit şekilde pişene kadar yaklaşık 10-15 dakika boyunca şişleri çevirerek pişirin. Etin dışı hafifçe kızarıp içi yumuşak ve sulu kalmalıdır.
Pişen şaşlık kebaplarını sıcak olarak, yanında lavaş ekmeği, pilav ya da salata ile servis edebilirsiniz. Üzerine taze kıyılmış maydanoz veya sumak serperek lezzet katabilirsiniz.