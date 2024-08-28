Şaşlık Hayvanın Neresi? Şaşlık Hangi Etten Yapılır?

Mangal yapmayı sevenlerin en çok tercih ettiği et türlerinden biri de kuzu etidir. Kuzu, büyükbaş hayvanlar gibi ağır işlerde kullanılmadığından dolayı kasları sertleşmiş değildir. Bu da etinin daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlamaktadır. Diğer etlere göre daha ince lifli olduğu için yumuşak ve nazik bir dokuya sahiptir. Kuzu etini ifade ettiğini bilmeyenler için şaşlık hayvanın neresi ve hangi etten yapılır merak uyandırıcıdır.

Şaşlık Hayvanın Neresi?

Şaşlık, kuzudan yapılan ve şişe dizilerek közde pişirilen bir kebap türüdür. "Şaşlık" kelimesi aslında "Şişlik" anlamına gelmektedir ve "Şişlik et" anlamında kullanılmaktadır. Bu nedenle, şaşlık bir hayvanın belirli bir parçasını değil, pişirme yöntemini ve sunum şeklini ifade etmektedir.

Ancak şaşlık yapımında kullanılan etin yeri, hayvanın yumuşak ve yağlı olan kısımlarından seçilir. Örneğin, kuzu etinden şaşlık yapıldığında, sıklıkla kaburga, böbrek yatağı (kuzu pirzola) ya da but kısmından alınan etler tercih edilir. Dana veya sığır etinden yapılan şaşlıkta ise çoğunlukla antrikot, bonfile ya da kontrfile gibi yumuşak ve lezzetli kısımlar kullanılır. Bu parçalar, şaşlık kebabının lezzetli ve sulu olmasını sağlar.

Şaşlık Kebabı Tarifi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Şaşlık kebabı, Türk mutfağında bilinen ve sevilerek tüketilen bir yemektir. Şişe dizilmiş et parçalarının közde pişirilmesiyle yapılan bir kebap türüdür. İşte şaşlık kebabı tarifi:

Malzemeler:

1 kg kuzu eti (but, kaburga ya da pirzola kısmından)

2 adet büyük boy soğan

3-4 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı sirke veya limon suyu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kırmızı biber (isteğe bağlı acı ya da tatlı)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kuru kekik

1 çay kaşığı kişniş tohumu (isteğe bağlı)

Şişler (metal)

Yapılışı: