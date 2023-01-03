Şathiye Nedir? Tasavvuf Edebiyatında Şathiye Örnekleri, Özellikleri, Temsilcileri ve Hece Ölçüsü

Şathiye nedir sorusu, edebiyat alanında yapılan çok sayıda araştırmaya konu olmuştur. Şathiye ne demek araştırmanızda edebiyat konusunda yapılan araştırmaları baz alabilirsiniz. Şathiye örnekleri araştırmasında da karşınıza çok sayıda örnek çıkacaktır. Şathiye türünün temsilcileri, edebiyat alanındaki usta kişilerdir. Şathiye özellikleri ve şathiye hece ölçüsü ile ilgili ayrıntılar yazımızın devamında.
Şath, Arapça kökenli bir kelime olup konuşurken ölçüyü kaçırmak demektir. Doğal olara abartılı davranmak anlamına gelir. Şathiye türünde yazılan il şiirlerin 11. YY'da ortaya çıktığı görülür. Bu eserler daha çok Tekke şairleri tarafından yazılmıştır. Yazılan eserler ozanların divan toplantılarında gündeme getirilmiştir. Şathiye türünde yazılan eserlere örnek verilecek isimler ve eserleri aşağıdaki gibidir.
Şathiye türünde yazılan eserler daha çok yazarın vecd halinde söylediği sözlerden ortaya çıkar. Bu eserler manzum niteliğindedir. Bu türde yazılan eserlerde Allah aşkı, bekabillah, fenafillah, vahdet-i vücut türünde tasavvufi konular işlenir. Ayrıca harabet ehli ve bezm-i alem türündeki gazellerde de sıklıkla şathiye türünden yararlanılır.
Edebiyat alanında kullanılan tür örneklerinin özellikleri incelendiğinde şathiye özellikleri ile ilgili de çok sayıda kaynağa ulaşabilirsiniz. Şathiyenin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz.
Azmi Baba tarafından yazılan bir şathiye türünde aşağıdaki dizelere yer verilmiştir.
"Sekiz cennet yaptın Adem için
Adem'i cennetten çıkardın niçin"