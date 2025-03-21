Satınalma Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Satın Alma Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

İş dünyasında sıkça karşılaştığımız bazı terimler, dilin sadeleşmesi sürecinde farklı şekillerde karşımıza çıkar. Bu terimlerden biri olan "satınalma", kurumsal hayatın, ticari işlemlerin ve kamu ihalelerinin neredeyse ayrılmaz bir parçasıdır. Bu ifadenin nasıl yazılacağı ise sadece imla açısından değil; profesyonel yazışmaların ciddiyeti açısından da önem taşır. Bu yüzden birçok kişi satınalma nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır sorularını araştırmaktadır.

Satınalma Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na göre doğru yazım şekli satın almadır ve ayrı yazılmalıdır. "Satınalma" gibi birleşik yazımlar, konuşma dilinden kaynaklanan yanlış alışkanlıklardır ve resmi yazımda yeri yoktur.

TDK'nin yazım kurallarında, "anlam kaynaşması olmayan ve iki ayrı fiil ya da kelimeden oluşan kalıpların" ayrı yazılması gerektiği açıkça belirtilmiştir. Satın alma ifadesi de bu kurala birebir uyar.

TDK'ye Göre Satın Alma Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Satın alma ifadesi, TDK'ye göre ayrı yazılır. "Satınalma" şeklinde birleşik yazımı, yazım kılavuzuna aykırıdır ve doğru kabul edilmez.