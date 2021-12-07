Satürn gezegeni bir gaz devi olarak bilinir ve bu gezegen helyum ile hidrojenden meydana gelmektedir. Satürn'ün dev gezegen olarak adlandırılmasının nedeni dünyadan büyüklüğünün 760 kat olmasıdır. Bu gezegenin ağırlığı da dünyadan 95 kat daha fazadır. Dünya üzerinden teleskop ile görülebilen Satürn gezegeni hakkında merak edilenleri ise sizler için bir araya getirdik. İşte Satürn gezegeni hakkında bilgiler - Satürn'ün özellikleri hakkında merak edilenler.

Satürn özellikleri

Gaz devi olarak tanımlanan ve dünyadan teleskop ile görülen Satürn özellikleri kişiler tarafından merak edilen konular arasında yer alır. İşte Satürn gezegeni özellikleri:

İlk keşfedildiği dönemde halka uyguları olan kaydedilmiştir.

Yoğunluğu en düşük gezegen olarak güneş sisteminde yer alır.

Satürn gezegeninin 62 uydusu olduğu bilinir.

Satürn gezegeninin halkaları bazı zaman dilimlerinde saydamlaşarak görünmez olur.

Altıgen şeklinde olduğu bilinmektedir.

Dünyadan teleskop le görülür.

Gaz yoğunluğu dünyadan 760 kat, ağırlığı ise dünyadan 95 kat daha fazladır.

Dünyanın en uzak 6. Gezegenidir.

Basıklık oranı diğer gezegenlere göre daha yüksektir.

Halka sistemi gelişmiş bir gezegendir.

Neptün'den sonra güneş sisteminde yer alan en hızlı rüzgarlar Satürn gezegeninde meydana gelir.

Satürn'de neden halka var ?

Satürn gezegeninin ilk keşfedilmesi Galileo tarafından 400 yıl önce gözlemlenmiştir. Bu gözlemler sonucunda buz ve kayaç parçacıklarından halkaların meydana geldiği görülmektedir. Bu halkaların oluşmasına neden olan durum yakında bulunan bir uydu ya da asteroid parçalanması olarak ifade edilebilir.

Satürn nasıl bir gezegen ?

Satürn gezegeni dünyaya en uzak 6. Gezegendir. Satürn gezegeninde 62 uydu bulunur. Bu gezegen aynı zamanda gaz devi olarak da adlandırılabilir. Bunun nedeni ise dünyaya göre 760 kat daha fazla gaza sahip olmasıdır. Satürn gezegeni aynı zamanda dünyaya göre 95 kat daha ağır olarak bilinir. Ancak tüm bu ağırlığına ve yoğunluğuna rağmen bir su kadar da hafiftir. Satürn gezegeni aynı zamanda dünyadan teleskop ile de görülebilir.