Satürn gezegeni bir gaz devi olarak bilinir ve bu gezegen helyum ile hidrojenden meydana gelmektedir. Satürn'ün dev gezegen olarak adlandırılmasının nedeni dünyadan büyüklüğünün 760 kat olmasıdır. Bu gezegenin ağırlığı da dünyadan 95 kat daha fazadır. Dünya üzerinden teleskop ile görülebilen Satürn gezegeni hakkında merak edilenleri ise sizler için bir araya getirdik. İşte Satürn gezegeni hakkında bilgiler - Satürn'ün özellikleri hakkında merak edilenler.
Satürn özellikleri
Gaz devi olarak tanımlanan ve dünyadan teleskop ile görülen Satürn özellikleri kişiler tarafından merak edilen konular arasında yer alır. İşte Satürn gezegeni özellikleri:
Satürn'de neden halka var ?
Satürn gezegeninin ilk keşfedilmesi Galileo tarafından 400 yıl önce gözlemlenmiştir. Bu gözlemler sonucunda buz ve kayaç parçacıklarından halkaların meydana geldiği görülmektedir. Bu halkaların oluşmasına neden olan durum yakında bulunan bir uydu ya da asteroid parçalanması olarak ifade edilebilir.
Satürn nasıl bir gezegen ?
Satürn gezegeni dünyaya en uzak 6. Gezegendir. Satürn gezegeninde 62 uydu bulunur. Bu gezegen aynı zamanda gaz devi olarak da adlandırılabilir. Bunun nedeni ise dünyaya göre 760 kat daha fazla gaza sahip olmasıdır. Satürn gezegeni aynı zamanda dünyaya göre 95 kat daha ağır olarak bilinir. Ancak tüm bu ağırlığına ve yoğunluğuna rağmen bir su kadar da hafiftir. Satürn gezegeni aynı zamanda dünyadan teleskop ile de görülebilir.