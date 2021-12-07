Burçlar, özellikleri ve hayata olan etkileri kişilerin inandığı ve bu yüzden de araştırdığı bir konudur. Astroloji meraklıları gezegenlerin kavuşmalarını da takip etmektedir. Yıl içinde en çok merak edilen kavuşmalardan biri ise Satürn ve Jüpiter kavuşumudur. Sizler için hazırladığımız bu yazımızda Satürn Jüpiter kavuşumu ne anlama geliyor? Jüpiter ve Satürn kavuşumunun burçlara etkisi nedir? sorularının cevaplarını bir araya getirdik.

Satürn Jüpiter kavuşu ne anlama geliyor?

21 Aralık yılın en uzun gecesidir. Great Conjunction olarak da adlandırılan bu kavuşmanın son olarak 1407 yılında gerçekleştiği de bilinmektedir. Satürn'ün cuma günü Oğlak burcundan Kova burcuna taşınacaktır. Jüpiter bu taşınma sırasında iki gün boyunca Satürn'ü takip edecektir. Bu takibin sonucunda ise Satürn ve Jüpiter'in kavuşması gerçekleşecektir. 21 Aralık, en uzun gecede gerçekleşecek olan bu gece Noel Yıldızı olarak tanımlanmaktadır.

Jüpiter Satürn kavuşumu ne zaman?

Jüpiter ve Satürn'ün kavuşumu 21 Aralık tarihinde gerçekleşmektedir. İki gün boyunca Satürn Jüpiter'i takip edecek bu takip sonucunda kavuşma yaşanacaktır.

Jüpiter Satürn kavuşumu burçlara etkileri?

2020 yılında gerçekleşen Jüpiter ve Satürn kavuşmasının sonuçları 0 yıl boyunca sürecektir. Bu kavuşma ile burçların da hayatlarında somut ve soyut etkiler meydana gelecektir. Bilinç, teknoloji, toplum, hümanizm, akımlar, bilim, özgürlük, özgünlük ve eşitlik gibi pek çok konuda gelişmeler hayatımızda meydana gelecek. Bunun yanı sıra kimyasal savaşlar, hava kirliliği gibi canlı yaşamını tehdit eden pek çok unsur da hayatımızda ön plana çıkacaktır.

Doğum haritasında Jüpiter Satürn kavuşumu

Doğum haritasında Satürn ve Jüpiter kavuşumuna sahip olan kişiler hayatında yaşanacak gelişmeleri çok iyi bir şekilde takip eder. Genişleme doğum haritasında Jüpiter ile daralma ise Satürn ile ifade edilir. Jüpiter ve Satürn birleşmesi ile doğum haritasında da kişiler hem kıtlık hem de bolluk süreçlerini iyi bir şekilde takip ederek yaşanılan gelişmeleri kontrol edebilir ve bu gelişmeler karşısında tepkilerini doğru bir şekilde verir.