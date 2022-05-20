Satürn Özellikleri - Satürn Gezegeni Ne Renktir, Kaç Tane Uydusu Var, Neyi Temsil Eder?

Gezegenlerin tümü, Güneş'in çevresinde farklı yörüngelerde dönmektedir. Satürn'de bu gezegenlerden biridir ve Satürn özellikleri sebebiyle oldukça dikkat çekmektedir. Satürn Gezegeni ne renktir, kaç tane uydusu var, neyi temsil eder sorularını sizler için cevapladık, dilerseniz birlikte inceleyelim...

Satürn Özellikleri

Her biri arası büyük boşluklar halinde yedi ince halkaya sahip olan Satürn, Dünya'dan çıplak göz ile görülebilen en uzak gezegen olarak bilinmektedir. Güneş Sistemi içerisinde çok önemli bir konumda olan Satürn gezegeninin birçok farklı özelliği bulunmaktadır. Bu özellikler şu şekilde örneklendirilebilir;

Satürn gezegeni, Dünya yönü ile bakıldığında; Batı'dan Doğu'ya doğru dönmektedir.

Satürn gezegeni, Güneş Sistemi içerisinde bulunan Jüpiter gezegeninden hemen sonra, bu sistem içerisindeki en büyük 2. gezegen olarak bilinmektedir.

Satürn gezegeni, eşsiz bir görünümde, ince şekilde ve aralarında boşluk olan 7 halkaya sahiptir.

Satürn gezegeninin bileşimi Jüpiter'in bileşimine benzemektedir. Satürn az miktarda metan gazına sahip olmakla beraber, çok fazla helyum ve hidrojen içermektedir.

Satürn halkaları, Güneş Sistemi içerisindeki bütün gezegenlerin en düz noktası olarak bilinmektedir. Satürn'ün bu formda görülmesinin sebebi; gaz bileşimleri ve yüksek seviyedeki dönme hızıdır.

Bir günün uzunluk süresi Satürn'de 10 saat 32 dakika olarak bilinmektedir.

Satürn gezegeninin, Güneş etrafında bir tam turu 29.4 Dünya yılına eşittir.

Dünya ile kıyas yapıldığında, Satürn'de; günler kısa, yıllar ise uzun sürer.

Satürn gezegenine Dünya'dan 4 adet uzay aracı gönderilmiştir. Bu sayının az olmasının sebebi ise Dünya'ya uzak olmasıdır. Ayrıca gönderilen bu uzay araçları Satürn yüzeyine iniş gerçekleştirememiştir çünkü Satürn'de katı yüzey eksikliği görülmektedir.

Satürn gezegeninde görülen rüzgarlar, Dünya'dakinden daha hızlıdır; rüzgar Satürn'de, 1800 kilometre hızla esebilmektedir.

Satürn ün Özellikleri

Satürn gezegeni Güneş Sistemi içerisindeki en parlak gezegen olarak bilinmektedir. Ayrıca Satürn; Güneş'ten gelen ışığı hızlı bir şekilde yansıtmasına olanak sağlayan buzdan oluşmaktadır. Satürn özellikleri bunlarla da sınırlı değildir, örneklendirilmesi gerekir ise;

Satürn'ün manyetik alanı oldukça kuvvetlidir. Öyle ki; Satürn'deki manyetik alan, Dünya'nınkinden 578 kat daha kuvvetlidir.

Tarihte görülen en eski yazıtlardan birini Asurlular yazmıştır ve bu yazıtlarda Satürn'ün bahsi geçmiştir. Asurlular, Satürn'e ''Ninib Yıldızı'' ismini vermişlerdir.

Bu gezegen ismini, Farsça ismi olan bir Roma tanrısından almaktadır.

Satürn'ün en büyük uydusu ''Titan'' adındaki Ay'dır. Titan, tüm Güneş Sistemi içerisindeki en büyük ikinci aydır ve Merkür'den çap olarak daha büyüktür.

Satürn gezegeninde, Güneş'e uzaklığı sebebiyle mevsimler Güneş'e bağlı değişkenlik göstermemektedir. Satürn gezegeni kendi ısısını kendisi yaratmaktadır.

Satürn gezegenindeki ortalama sıcaklık seviyesi –178 santigrat olarak bilinmektedir.

Satürn gezegeni üzerindeki atmosferik basınç Dünya'nın 100 katıdır.

Satürn gezegeni soğuk olmasına karşın, mevcut çekirdeği Güneş kadar sıcaktır.

Satürn Gezegeni Özellikleri

Mars, Merkür, Jüpiter ve Venüs ile beraber, Dünya üzerinden çıplak gözle görülebilen beş gezegenden biri olan Satürn, çağlar boyu insanların dikkatini çekmeyi başarmıştır. Gaz devleri sınıfına da giren bu gezegenin özellikleri oldukça çeşitlidir;

Satürn gezegeninin toplam olarak 62 adet uydusu bulunmaktadır.

Satürn gezegeninde bulunan kutup kısmında altıgen formda bir şekil bulunmaktadır fakat bunun sebebi bilinmemektedir.

Diğer gezegenlere kıyasla Satürn, çok hızlı şekilde dönmektedir. Ayrıca Satürn'de 1 gün; Dünya'da 10.5 saate eşittir.

Satürn, ekvatordan şişmekte ve kutuplardan ise düzleşmektedir. Bunun sebebi ise çok hızlı dönmesidir.

Satürn'ün ekvator çapı 13.000 kilometre kadardır.

Satürn'de çok şiddetli fırtına bulutları gözlemlenmektedir. 1876 tarihinden beri 6 şiddetli fırtına tespit edilmiştir.

Satürn Gezegeninin Özellikleri

Ortalama hızı saniyede 30 kilometre olan Satürn gezegeni, Güneş Sistemi içerisindeki en az yoğunluğa sahip olan gezegen olarak karşımıza çıkmaktadır. Satürn gezegeni çevresinde bulunan halkalar, Dünya üzerinden bir teleskop ile izlendiğinde kolayca görünebilmektedir. Ayrıca;