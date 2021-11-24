Satürn’ün kaç uydusu var? Satürn’ün uydu sayısı, isimleri ve özellikleri

Elipsoit bir görünüme sahip olan Satürn, Dünya'nın sahip olduğu yoğunluğun sadece %12'sine sahiptir. Merkezinde buz ve kayadan oluşan bir çekirdeğe sahip olan Satürn, halkaları en belirgin gezegenlerden biridir. İşte, Satürn hakkında tüm detaylar…

Satürn'ün Uyduları

Satürn sayıca oldukça fazla uyduya sahiptir. Satürn'ün 82 tane doğal uydusu olduğu bilinmektedir. Satürn'ün uyduları fiziksel özellik, boyut ve yörüngelerine göre farklılık göstermektedir.

Satürn'ün İsimleri

Satürn adını Yunan mitolojisindeki Kronos'tan alır.Satürn'ün eski adlarından biri Zühal'dir. Eski Türkçe'de ayrıca Satürn yerine Kivan, Sekentir, Şaniçar, Toprak Yultuz gibi isimlerde kullanılmıştır.

Satürn'ün Özellikleri