Satürn’ün kaç uydusu var? Satürn’ün uydu sayısı, isimleri ve özellikleri

Elipsoit bir görünüme sahip olan Satürn, Dünya'nın sahip olduğu yoğunluğun sadece %12'sine sahiptir. Merkezinde buz ve kayadan oluşan bir çekirdeğe sahip olan Satürn, halkaları en belirgin gezegenlerden biridir. İşte, Satürn hakkında tüm detaylar…
Satürn'ün Uyduları
Satürn sayıca oldukça fazla uyduya sahiptir. Satürn'ün 82 tane doğal uydusu olduğu bilinmektedir. Satürn'ün uyduları fiziksel özellik, boyut ve yörüngelerine göre farklılık göstermektedir.
Satürn'ün İsimleri
Satürn adını Yunan mitolojisindeki Kronos'tan alır.Satürn'ün eski adlarından biri Zühal'dir. Eski Türkçe'de ayrıca Satürn yerine Kivan, Sekentir, Şaniçar, Toprak Yultuz gibi isimlerde kullanılmıştır.
Satürn'ün Özellikleri
- Güneş sistemindeki 6. gezegendir.
- Jüpiterden sonra en büyük ikinci gezegendir.
- Gaz devleri arasındadır.
- Büyük oranda helyum ve hidrojenden oluşmaktadır.
- Güneşten aldığı ışığı 3 kat fazlasını dışarıya yayar.
- -202 dereceden çok daha yüksek etkin sıcaklığa sahiptir.
- Merkezinde buz ve kayadan oluşan bir çekirdek bulunmaktadır.
- Belirli bir katı yüzeyi yoktur.
- Kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 1 saat 14 dakikada tamamalar.
- Güneş etrafındaki dönüşünü Dünya'ya göre 29 yılda tamamlamaktadır.
- Güçlü bir manyetik alana sahiptir.
- Bilinen 82 uydusu vardır.
- Basıklık oranı en yüksek gezegendir.
- En gelişmiş halka sistemine sahiptir.
- Halkalarının çapı gezenin çağının 8 katıdır.
- Neptünden sonra güneş sisteminde ikinci en hızlı rüzgarlara sahiptir.
- Ekvator çevresindeki barı rüzgarlarının hızı saatte bin 800 km'yi bulmaktadır.
- Yağmur bin yılda bir metan sağanağı şeklinde yağmaktadır.