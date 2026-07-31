SAU, Aaraştırma Üniversitesi kimliğiyle küresel ligde yükseliyor

Araştırma odaklı büyüme stratejisini kararlılıkla sürdüren Sakarya Üniversitesi, ulusal ve uluslararası sıralamalarda elde ettiği başarılarla akademik performansını ve bilimsel etkisini artırdı. Akademik üretkenliği, öğrenci odaklı eğitim anlayışı ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme vizyonuyla öne çıkan SAU, bilimsel araştırmaları toplumsal fayda ve bölgesel gelişime katkı sağlayacak şekilde hayata geçiriyor. Temiz enerji, ileri teknoloji, araştırma ve proje kültürü, yeşil kampüs uygulamaları, spor, doğa, kara ve havacılık teknolojileri ile sosyal ve kültürel gelişim alanlarındaki çalışmalar kamu, sanayi ve yerel yönetimlerle geliştirilen iş birlikleriyle güçlenirken, yakalanan bu ivme ulusal ve uluslararası düzeyde kendini kanıtladı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE KÜRESEL BAŞARI

Dünyadaki yükseköğretim kurumlarını değerlendiren Times Higher Education (THE) 2026 Sürdürülebilirlik Etki Derecelendirmesi'nde SAU, önemli bir başarı elde etti. 401-600 bandından 101-200 bandına yükselen SAU, sürdürülebilirlik alanındaki küresel konumunu güçlendirdi. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında yapılan değerlendirmede SAU, sekiz kategoride dünyanın ilk 100 üniversitesi arasında yer aldı. Sürdürülebilir kalkınmayı eğitim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleriyle bütünleştiren bu yaklaşım, Sakarya Üniversitesi'nin uluslararası görünürlük ve yetkinliğine önemli katkılar sağlıyor.

TARİHİNİN EN YÜKSEK BAŞARISI

Güçlü proje imkânlarıyla öğrencilerin araştırma süreçlerine aktif katılım sağladığı akademik ortamı geliştiren Sakarya Üniversitesi, akademik performansı esas alan URAP 2025-2026 Dünya Üniversite Sıralaması'nda tarihinin en iyi sonucuna ulaştı. Sakarya Üniversitesi Türkiye sıralamasında geçen yıla göre 9 basamak yükselerek 19. sıraya, dünya sıralamasında ise 120 basamak ilerleyerek bin 181'inci sıraya yerleşti. Son üç yılda gösterilen istikrarlı yükselişle birlikte Sakarya Üniversitesi, Türkiye'de toplam 11 basamak, dünya genelinde ise 172 basamak yükselme başarısı elde etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör