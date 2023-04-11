Saudade Ne Demek? Saudade Anlamı Nedir ve Hangi Dil?

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Saudade Ne Demek?

Saudade, Portekizce ve Galiçyacada kullanılan bir kelimedir. Söz konusu kelime, âşık olunan kişinin ya da herhangi bir şeyin yokluğunda hissedilen derin özlemi ifade eder. Buradaki özlem, hiçbir zaman kavuşulamayacak bir şeyi anlatmak için kullanılır.

Saudade, kaybedilen bir şeyin kesinlikle tekrar geri gelmeyeceği ve geri dönme yolunun olmadığı anlamına da gelir. Saudade bir nevi umutsuzluk hissidir. Bahse konu kelimenin kullanım alanına baktığınızda daha çok aşık olunan kişinin geri gelmesinden umudu kesmek olarak nitelendirilir. Bu ayrılık severek ya da nefret hissinden doğmuş olabilir. Saudade aynı zamanda duygusal çöküntüyü de ifade eder.