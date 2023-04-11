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Giriş Tarihi: 11.4.2023 13:50 Son Güncelleme: 11.4.2023 13:50

Saudade Ne Demek? Saudade Anlamı Nedir ve Hangi Dil?

Saudade, yabancı dil kökenli bir kelimedir. Söz konusu kelimenin Türkçede kullanıldığına şahit olunmaz. Bu nedenle kelimenin anlamı toplumumuzda çok kişi tarafından bilinmez. Saudade ne demek şeklinde araştırma yaptığınızda kelimenin anlamına ulaşmanız mümkün olacaktır. Saudade anlamı nedir sorusu için yabancı dillerden Türkçeye sözlüklerden istifade etmeniz gerekir. Saudade hangi dil sorusunu sizler için araştırdık.

Saudade Ne Demek? Saudade Anlamı Nedir ve Hangi Dil?

Saudade ne demek sorusu kişisel bilgi birikimi için de araştırılabilir. Türkçede bu kelimenin kullanıldığı eserlerle çok nadiren karşılaşırsınız. Bu nedenle saudade anlamı nedir sorusu çokça araştırılan bir konu değildir. Kelimenin hangi dilde kullanıldığı da merak edilen konulardan biridir. Kelimenin hangi dilde kullanıldığını bilirseniz anlamının aklınızda kalması da daha kolay olacaktır. Saudade hangi dil sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Saudade Ne Demek?

Saudade, Portekizce ve Galiçyacada kullanılan bir kelimedir. Söz konusu kelime, âşık olunan kişinin ya da herhangi bir şeyin yokluğunda hissedilen derin özlemi ifade eder. Buradaki özlem, hiçbir zaman kavuşulamayacak bir şeyi anlatmak için kullanılır.

Saudade, kaybedilen bir şeyin kesinlikle tekrar geri gelmeyeceği ve geri dönme yolunun olmadığı anlamına da gelir. Saudade bir nevi umutsuzluk hissidir. Bahse konu kelimenin kullanım alanına baktığınızda daha çok aşık olunan kişinin geri gelmesinden umudu kesmek olarak nitelendirilir. Bu ayrılık severek ya da nefret hissinden doğmuş olabilir. Saudade aynı zamanda duygusal çöküntüyü de ifade eder.

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Saudade Ne Demek? Saudade Anlamı Nedir ve Hangi Dil?
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