Savan İklimi Nedir? Savan İklimi (Subtropikal) Özellikleri Nelerdir, Türkiye’de Görülür Mü?

Dünyada görülen birçok iklim türü bulunuyor. Bu iklim türleri arasında savan iklimi de ilk sıralarda geliyor. Savan iklimi bitki örtüsü iklimin sıcaklık ve yağış özellikleri ile yakından ilgilidir. Subtropikal iklim nerede görülür sorusuna net yanıt için iklim türünü yakından incelemek ve farklı özelliklerini dikkate almak gerekiyor. Savan iklimi (subtropikal) özellikleri nelerdir, Türkiye'de görülür mü cevaplarını haberimizden okuyabilirsiniz.

Savan İklimi Nedir?

Dünyanın farklı yerlerinde yaşanan birçok iklim türünden bahsetmek mümkün. Her iklim türü bulunduğu yeri ekonomik ve sosyal açıdan oldukça etkiliyor. Savan iklimi de önemli iklim türleri arasında yer alıyor. Subtropikal iklim olarak da bilinir ve dünyanın belli bölgelerinde yoğun olarak görülmektedir. Bol yağış bırakan bu iklim türünün aynı zamanda sıcaklık değeri yüksektir. Bu iklimin yaşandığı yerlerde bazen günlerce aralıksız yağış görülebilir.

Savan İklimi Özellikleri Nelerdir?

Savan iklimi diğer iklim türlerinden farklı özellikler göstermektedir. Genel özellikleri hakkında da şunlardan bahsetmek mümkün olur:

Yağışların düzensiz olduğu söylenebilir. Yıl içerisinde yalnızca Mart ve Eylül ortalarında bol yağış almaktadır. Diğer aylar ise kurak geçer.

Kış ayları kurak bir iklim türüdür. Bunun en önemli nedeni de kış mevsiminde yüksek basınç etkileri görülür.

Akarsular da iklimin etkilerine bağlı olarak son derece düzensizdir.

Toprakta kimyasal çözünme sık görülür.

Bitki örtüsü ise yüksek boylu otlardan meydana gelmektedir. Aynı zamanda çok seyrek olarak otların arasında ağaçlar görmek de mümkün olur.

Günlük sıcaklık farkı 10 dereceden daha az olarak gerçekleşir.

Yıllık ortalama sıcaklık farkı ise 20 derecenin üzerinde seyreder.

Yıllık yağış miktarı ise 1000- 1200 mm arasındadır.

Konveksiyonel yağışlar görülür.

Sıcaklıklar yüksek olduğu için savan ikliminde nem de oldukça yüksektir.

Bunların yanında zürafa, çita, aslan ve kaplan gibi hayvanların yaşayabileceği bir iklimdir.

Savan İklimi Nerelerde Görülür?

Savan ikliminin görüldüğü yerler sınırlıdır. Subtropik ve tropik bölgelerde yoğun olarak görülmektedir. En çok görülen yerlerin başında Afrika gelir. Sahra Altı Afrika'nın geniş bölgelerinde görüldüğünü söylemek mümkün olur. Bunun yanında Güney Amerika da görülen yerlerdendir. Özellikle Brezilya'nın doğu tarafında bulunan sahil şeridi Paraguay'ın belirli bölgeleri savan iklimi etkisi altındadır. Kuzey Avustralya tipik örneklerdendir. Sıcak ve nemli yazlar yanında kuru ve serin kışlar iklimin etkisi ile ortaya çıkar. Hindistan ve Güneydoğu Asya da görülen yerler arasında bulunuyor. Tayland, Myanmar, Malezya yoğun görülen yerlerdendir.