Savan İklimi Nedir? Savan İklimi (Subtropikal) Özellikleri Nelerdir, Türkiye’de Görülür Mü?

Dünyada görülen birçok iklim türü bulunuyor. Bu iklim türleri arasında savan iklimi de ilk sıralarda geliyor. Savan iklimi bitki örtüsü iklimin sıcaklık ve yağış özellikleri ile yakından ilgilidir. Subtropikal iklim nerede görülür sorusuna net yanıt için iklim türünü yakından incelemek ve farklı özelliklerini dikkate almak gerekiyor. Savan iklimi (subtropikal) özellikleri nelerdir, Türkiye'de görülür mü cevaplarını haberimizden okuyabilirsiniz.
Dünyanın farklı yerlerinde yaşanan birçok iklim türünden bahsetmek mümkün. Her iklim türü bulunduğu yeri ekonomik ve sosyal açıdan oldukça etkiliyor. Savan iklimi de önemli iklim türleri arasında yer alıyor. Subtropikal iklim olarak da bilinir ve dünyanın belli bölgelerinde yoğun olarak görülmektedir. Bol yağış bırakan bu iklim türünün aynı zamanda sıcaklık değeri yüksektir. Bu iklimin yaşandığı yerlerde bazen günlerce aralıksız yağış görülebilir.
Savan iklimi diğer iklim türlerinden farklı özellikler göstermektedir. Genel özellikleri hakkında da şunlardan bahsetmek mümkün olur:
Bunların yanında zürafa, çita, aslan ve kaplan gibi hayvanların yaşayabileceği bir iklimdir.
Savan ikliminin görüldüğü yerler sınırlıdır. Subtropik ve tropik bölgelerde yoğun olarak görülmektedir. En çok görülen yerlerin başında Afrika gelir. Sahra Altı Afrika'nın geniş bölgelerinde görüldüğünü söylemek mümkün olur. Bunun yanında Güney Amerika da görülen yerlerdendir. Özellikle Brezilya'nın doğu tarafında bulunan sahil şeridi Paraguay'ın belirli bölgeleri savan iklimi etkisi altındadır. Kuzey Avustralya tipik örneklerdendir. Sıcak ve nemli yazlar yanında kuru ve serin kışlar iklimin etkisi ile ortaya çıkar. Hindistan ve Güneydoğu Asya da görülen yerler arasında bulunuyor. Tayland, Myanmar, Malezya yoğun görülen yerlerdendir.