Savaş Eş Anlamlısı Nedir? Savaş Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçede birden fazla sözcük eş anlamlı olarak karşımıza çıkarken savaş eş anlamlısı ile merak edilir. Özellikle ilkokul öğrencilerinin dil bilgisi konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için eş anlamlı yani anlamdaş sözcükler önemlidir. Günlük hayatta çok sık kullandığımız kelimeler anlam bakımından aynı fakat yazılışları farklı kelimeler ise eş anlamlıdır. Buna göre savaş eş anlamlısı nedir? Savaş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük ne? İşte savaş eş anlamlısı ve eş anlamlı sözcükler ile ilgili ayrıntılar

SAVAŞ EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Cümlede birbirleriyle yer değiştirdikleri zaman cümlenin anlamında herhangi değişiklik olmazsa bu eş anlamlı kelimedir. Savaş kelimesinin birden fazla eş anlamlısı kelime bulunmaktadır. Savaş eş anlamlısı " Vuruş, cenk, harp, kavga, muharebe, mücadele, sefer, uğraşma, didişme " kelimeleri olup aynı zamanda savaşta demektir. Cümle içerisinde kullanılan savaş kelimesi yerine aynı anlam barındırdığı için harp, cenk, muharebe gibi eş anlamlı kelimede onun yerine geçer.

SAVAŞIN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK

Savaş eş anlamlısı ile hemen hemen her gün merak edilen kelimeler arasında bulunuyor. Savaş veya harp; ülkeler, hükûmetler, bloklar ya da bir ülke içerisindeki toplumlar, isyancılar veya milisler gibi büyük gruplar arasında gerçekleşen silahlı mücadeledir. Savaşlar genellikle dini, millî, siyasi ve ekonomik amaçlara ulaşmak için gerçekleştirilir.

Savaş kelimesinin eş anlamlısı 'Vuruş, cenk, harp, kavga, muharebe, mücadele, sefer, uğraşma, didişme' olarak değerlendirilir.