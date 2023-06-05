Savaş Sanatı Krav Maga Nedir? Krav Maga Hareketleri ve Teknikleri Nedir, Kuralları Neler?

Krav Maga nedir, nasıl bir spor dalıdır bilmek isteyenlerin sayısı günden güne artmaktadır. Aslında tarihi oldukça eskiye dayansa da ülkemiz içinde yeni yeni popüler olduğu için Krav Maga kuralları, hareketleri ve isimleri oldukça sık araştırılmaya başlanmıştır. Esasen askeri birliklerce geliştirilen savaş sanatları tekniği olsa da Krav Maga kuşak sıralaması diye bir şey vardır. Eğer bunun hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız içeriğimizin kalan kısmına inebilir ve Krav Maga nedir, teknikleri nelerdir öğrenebilirsiniz.

Krav Maga Nedir?

Krav Maga, İsrail askeri güçleri tarafından geliştirilen ve kullanılan savaş sanatları tekniğidir. Kişisel savunma (self-defense) için daha basitleştirilip askeriyede kullanılan öldürme teknikleri çıkarılmış bir versiyonu, sivil hayatta açılan kurslarla öğretilmektedir. Bu kurslarda gündelik hayatta karşılaşılabilecek tehditler ve bu tehditlerden korunma yöntemleri öğretilir. Herhangi bir ring-müsabaka kurallarına bağlı olmayan, bu nedenle tekniklerinde herhangi bir kısıtlama barındırmayan krav maganın amacı dövüşmeyi değil, hayatta kalmayı öğretmektir.

Krav Maga esas amaçları şunlardır:

- Mümkün olduğunca çabuk kontratak (karşı saldırı) yapmak veya düşmandan önce saldırıya geçmek.

- Gözler, boyun ya da boğaz, yüz, karın boşluğu, kasık, kaburga, diz, ayak, parmaklar gibi: vücudun en hassas noktalarına saldırılar hedeflemek.

- Rakibini mümkün olduğunca çabuk etkisiz hale getirmek için azami etkinlik ve verimlilik.

- Çevredeki objeler kendini savunmak veya saldırı yapmak için yardımcı olarak kullanılabilir. Saldırıdan korunmaya yardımcı olabilecek nesnelere bakarken, eşzamanlı olarak tehdit ile uğraşma, çevredeki kaçış yollarını bulma, başka saldırganlar varsa başa çıkma bilincini sürdürmek.

- İdmanlar kişinin çevresine dair durumsal farkındalığını arttırmak adına, bir sokak kavgası psikolojisini anlamak için ve bir saldırı meydana gelmeden önceki potansiyel tehditleri belirlemek üzerine şekillenmiştir.

- Eğer mümkün ise şiddetten kaçınmak için fiziksel ve sözel yöntemler kullanarak durum ile başa çıkma yollarını kapsayabilir.

Krav Maga Hareketleri

Krav Maga, kişinin doğal reflekslerini eğitmeye ve geliştirmeye yöneliktir. Buna bağlı olarak öğrenci, farklı fiziksel tehdit durumlarında uygulayabileceği basit fakat etkili tekniklerden oluşan bir savunma yeteneğine sahip olur. Bunların bazıları; boyun kitleme, boğma ayı sarılışı, giysiden yakalama ve el tutuşları (kavrama)dır. Krav Maga, Kata'ya veya belli bir sıraya dizili hareketler zincirine sahip değildir. Kişi, bir saldırıyı bertaraf etmek için basit hareket dizilerini, herhangi bir diğer dinamik hareketlerle birleştirerek kullanır. En önemli prensip; yeni durumlara hızlı adapte olabilmektir.

Aynı zamanda, öğrenciler başlangıçta etkili yumruk ve tekme atabilmeyi öğrenirler. Örnek olarak: Rakipten boks tekniği ile gelen bir yumruğa karşı, geleneksel dövüş tekniklerinden bir tekme ile dize veya kasıklara yapılabilecek bir vuruş kullanılabilir. Bunun yanı sıra, yeni başlayanlar için doğru düşüş ve yuvarlanma bilgileri de öğretilir.

Sonraki seviyelerde, boyun ve bilek manipulasyonları, yer dövüşleri ile birlikte öğretilir. Krav Maga ve diğer savunma sanatları arasındaki en belirgin fark; hiç bir kurala sahip olmayışıdır. Öğrenci, insan anatomisindeki zayıf noktaları öğrenerek, bu bilgiyi saldırıdan korunma amaçlı kullanmak üzere eğitilir.

Krav Maga Kuşak Sıralaması

Krav Maga'da, geleneksel Savunma Sanatlarında olduğu gibi kuşak sistemi veya da LEVEL (Seviye) sistemi vardır. Beyaz, sarı, turuncu, yeşil, mavi, kahverengi yada Level 1-2-3-4-5 sıralaması takip edilir. Bu sıralamalardaki eğitimler şu şekildedir:

- Birinci Seviye: Temel savunma ve dövüşe giriş uygulamaları. Temel duruş pozisyonları, hareketleri, yumruk, tekme, dirsek ve diz darbelerini içerir.

- İkinci Seviye (Sarı Kuşak): Yumruk ve tekme çeşitleri, ani saldırı çeşitleri ve yumruk darbelerine karşı savunma tekniklerini içerir.

- Üçüncü Seviye (Turuncu Kuşak): Atak-savunma bilgisinin ve temel tekniklerin geliştirilmesini içerir. Ateşli silahlara, bıçak ve sopa gibi saldırı unsurlarına karşı savunma öğretilir.

- Dördüncü Seviye (Yeşil Kuşak): Teknik yeteneklerin ileri düzeyde geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılır. Silahlı saldırıya karşı savunma, birden fazla kişiyle dövüş ve yer dövüşü öğretilir.

- Beşinci Seviye (Mavi ve Kahverengi Kuşak): Teknik pekiştirme ve geliştirmeye yoğunlaşılır. Tüm savunma ve saldırı teknikleri birleştirilir.