Savaş Sanatlarından Muay Thai Nedir? Muay Thai Hareketleri, Teknikleri ve Kuralları Neler?

Muay Thai nedir sorusu yanıtlandıktan sonra akıllarda beliren bir diğer soru da çoğunlukla muay thai kuralları nelerdir sorususudur. Muay thai çeşitli teknikleri için bütün dünyadan insanların ilgisini çekerken aynı zamanda keyifle de yapılan bir spordur. Peki ya muay thai teknikleri neler? pek çok muay thai hareketleri ve isimleri aktardığımız içerikte özellikle muay thai kilo verdirir mi konusuna da değinmeden geçmedik.

Muay Thai Nedir?

Muay Thai, Tayland'a özgü bir dövüş sanatı ve spor dalı olarak kabul edilir. Tayland'ın milli sporu da denilebilecek olan Muay Thai, fiziksel güç, kuvvet, dayanıklılık ve teknik becerilere dayanan bir dövüş dalıdır.

Muay Thai Nasıl Bir Spor Dalıdır?

Muay Thai, yalnızca bir dövüş sporu olarak değil, aynı zamanda disiplin, özgüven ve fiziksel uyum gibi kişisel gelişim yönleri için de tercih edilen bir spor dalıdır. Hem erkekler hem de kadınlar arasında yaygın olarak yapılmakta olan Muay Thai sporu, aynı zamanda çok kuvvetli bir kardiyo egzersizi olarak da kabul ve birçok kişiye de hem sağlık hem de fitness açısından katkıda bulunur.

Saygı, özdisiplin, sabır ve kendine güven gibi değerler Muay Thai'nin temel prensipleri arasında yer alır. Çeşitli dövüş kombinasyonlarını pratik etme üzerine odaklanan Muay Thai, Antrenman süreci, teknik öğrenimi, kondisyon geliştirme, esneklik çalışmalarını içerir.

Muay Thai Kuralları

Muay Thai kafa vuruşlarına izin verilmez. Dövüşçü taraflar kafa ile atak ya da savunma yapamazlar.

Müdahaleler sınırlı bir süreye sahiptir. Dövüşçü düşer ya da sakatlanırsa hakem dövüşçüye belli bir süre verir. Dövüşçü verilen sürede toparlanamadığı taktirde elenir.

Yumruk, dirsek, diz ve tekmeler serbesttir. Bu vuruşlar rakibin her yerine yapılabilir.

Dövüşçü yerden 10 saniye içinde kalkamazsa nakavt olur.

Dövüşçüler yasadışı hareketlere başvuramazlar. Örneğin Muay Thai dövüşçüsü karşısındakine arkadan saldıramaz, gözünü çıkartamaz, kasıklarına vuramaz.

Bunlar Muay Thainin genel kabul edilen kuralları olmakla birlikte bazı turnuvalarda kurallar değişiklik gösterebilmektedir.

Muay Thai Kilo Verdirir Mi?

Muay Thai antrenmanları sıklıkla hızlı tempolu kondisyon çalışmalarını, vuruş tekniklerinin pratiklerini, esneklik egzersizlerini ve mücadele antrenmanlarını kendinde bulundurur. Bu yoğun yapılan antrenmanlar, kalp atış hızınızı artırarak vücuttaki yağ yakımını teşvik eder. Dolayısıyla evet, Muay Thai kilo verdirir.

Fakat, kilo vermek için yalnızca Muay Thai yapmak yeterli gelmez. Beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmek, dengeli bir beslenme programı uygulamak ve sağlıklı bir hayat tarzı sürdürmek de kritik bir öneme sahiptir. Muay Thai, kilo verme sürecini destekleyebilecek eğlenceli ve etkili bir egzersiz altrenatifi olabilir, fakat tek başına kilo verme garantisi veren bir spor değildir.

Muay Thai Kuşak Sıralaması

Aşağıda sıralanmış olan kuşaklar, başlangıç seviyesinden ustalık seviyesine doğru ilerlemektedir. Beyaz kuşak ilk defa Muay Thaiden kuşak alacak olan birinin kuşağıyken siyah kuşak bu işin zirvesinde olanlara verilmektedir.

Beyaz Kuşak Sarı Kuşak Mavi Kuşak Yeşil Kuşak Kahverengi Kuşak Siyah Kuşak

Elbette kuşaklar da genel geçer kabullere göre sıralanmıştır. Bazı federasyonlarda kuşak sistemi istisnai de olsa değişebilmektedir. Ayrıca hangi dövüşçünün neye göre kuşak yükseldiğini belirleyen şartlar da değişebilmektedir.