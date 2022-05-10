Savcıların Görevleri, Rütbeleri Ve Yetkileri Nelerdir? Savcı Ne İş Yapar, Hangi Davalara Bakar?

Savcıların görevleri, rütbeleri ve yetkileri nelerdir? Savcı olmak oldukça yorucu ve uzun bir yoldan geçse bile çoğu insanın hayalidir. Peki ya günümüzdeki en cazip mesleklerden biri olan savcı ne iş yapar, hangi davalara bakar? Savcıların görevleri, rütbeleri ve yetkileri nelerdir? Savcı ne iş yapar, hangi davalara bakar? Sorularının cevabı içeriğimizde mevcut.

Savcı Görevleri

Savcı devlet adına araştırmalarda ve soruşturma faaliyetlerinde bulunan, suçlarla ilgilenen, mahkemelerin aldığı kararları yerine getiren, kamu davasının açılmasını gerektiren durumlar meydana geldiğinde dava açıp yürüten kişidir. Savcılar, kanun aracılığıyla, kendisine verilmiş olan diğer görevleri yaptığı takdirde yürütme erki içerisinde yer alan birer devlet memurudurlar.

Savcıların Görevleri

En temel olarak savcıların görevlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

Davaya konu olan taraflarla ilgili kanıt ve belgelerin bir araya getirilmesini sağlamak.

Kasten adam öldürme veya taksirle adam öldürme gibi durumlarda öldürülen vatandaşların adli muayene sürecini takip etmek.

İddianame hazırlamak.

Mağdurların veyahut kamunun haklarını savunmak.

Olay yerinde suça ilişkin delilleri inceleyip değerlendirmek.

İhbar olduktan sonra şikâyet olan olay hakkında direkt olarak çalışmaya başlamak ve kanıtlar toplamak.

Savcının Görevleri

Kanuna aykırı gelenlerin işlemiş olduğu suçları araştırıp değerlendirmek ve ihbarları çeşitli kaynaklara da başvurarak araştırmak, savcının görevlerindendir. Suç hakkında bilgi edinmek ve ayrıntılı şekilde soruşturmalar yürütmek savcının en önemli işleri arasındadır.

Aynı zamanda hukuk temelinde suç olarak nitelendirilen olaylar olduğunda devlet tarafından olayı çözmesi adına bir savcı tayin edilir, genelde bu savcı olay yerine en yakın görev yapan savcılardan seçilir. Araştırmalar ve soruşturmaları savcı bizzat takip eder ve olayın sonucuna zamanı geldiği zaman büyük oranda etki eder.

Savcının Yetkileri

Savcı kendisinde oldukça kritik yetkiler toplamış olan, adaletten sorumlu bir memurdur. Yetkileri aşağıdaki gibidir.