Savunma Mekanizmaları Nelerdir? Psikolojide Savunma Mekanizmaları Örnekleri ve Freud’un Görüşleri

Tüm insanların doğası gereği sahip olduğu mekanizmalar vardır. Ruhsal olarak yaşanan durumlarda bilinçdışı gelişen savunma mekanizmaları psikolojinin önemli bir konusudur. Kullanıcılar tarafından da araştırılan savunma mekanizmaları nelerdir? Sorusu etrafında çeşitli örneklerine de denk gelmek mümkün. Sigmund Freud tarafından geliştirilen bu kavram çoğu kişi tarafından bilinmese de çoğu zaman istem dışı uygulanmaktadır. Kişinin kendisini kötü hissettiği durumlarda olaylardan kaçınmak için geliştirdiği bu davranışlar Freud'un görüşleri etrafında ele alınmıştır. Bu savunma mekanizmaların çok sık kullanılması gibi durumlarda da ne gibi problemler yaşanacağı da merak edilmiştir. Peki psikolojide savunma mekanizmaları örnekleri nelerdir? Freud'un görüşleri çerçevesinde savunma mekanizmaları kullanıcıların en çok merak ettiği konular arasındadır.

Savunma Mekanizmaları Nelerdir?

Psikolojide savunma mekanizmaları, önemli psikolog olan Sigmund Freud tarafından geliştirilmiştir. Günlük yaşamda isimlerini bilmesek bile bazı içsel durumlarla başa çıkmak için başvurduğumuz savunma mekanizmaları oldukça çeşitlidir. Savunma mekanizmaları freudyan psikanaliz teorisinde bireylerin gerçekleri maniple etmesi, yadsıma ya da çarpıtmak, sosyal anlamda kabul edilebilir imajı korumak amacıyla bilinçsizce geliştirilir. Savunma mekanizmaları olumlu veya olumsuz sonuçlara da sebebiyet verebilir. Bu sebeple bu mekanizmaların tam fayda sağladığı söylenemez. Savunma mekanizmaları çeşitleri şu şekildedir;

Bastırma: Bireylerin acı ve kaygı verici durumlardan uzaklaşmak için bastırma yöntemini uygularlar. Bireyler çocukluğundan beri bilinçaltına itilmiş birçok durumla daha sonraları karşı karşıya kalabilir.

Yansıtma: Bir diğer savunma mekanizması olan yansıtma ise, başkalarını suçlama ve kendi suçunu başkasına atma olarak tanımlanır.

Ödünleme: Kişinin bir alandaki başarısızlığını başka bir alanda telafi etmesidir. Bireyin kendisinde eksiklik ve yetersizlik durumlarını yaşamasından ötürü bunu bilinçdışı olarak telafi eder.

Ters Tepki Oluşturma: Güdüleri ve duyguları çarpıtma olarak da bilinir. Ters tepki durumunda kişi esas duygusunu belli etmez.

Kaçma: Kişinin duyarsızlaşması, problemi yok sayması ve önemsememesi gibi durumlarda kaçma savunmasını oluşturur.

Yön Değiştirme: Kişinin tepkisini esas hedef değil, başka bir kişiye yöneltmek tanımı yön değiştirme olarak ifade edilir.

Psikolojide Savunma Mekanizmaları Örnekleri

Psikolojide bilinçdışı gerçekleşen ve gündelik hayatta çok sık karşı karşıya olduğumuz savunma mekanizmaları çeşitlilik gösterir. Savunma mekanizmaları çoğu zaman bilinmemekle beraber çok sık başvurulan bir yöntemdir. Bunlara örnek ise şu şekilde verilebilir;

Sınavdan düşük alan bir öğrencinin çalışmadığını kabul etmemesi inkâr mekanizmasının devreye girdiğini gösterir. (Yadsıma)

Babasına kızan bir gencin, tepkisini babasına değil de kardeşine göstermesi. (Yön değiştirme)

Düşük alınan bir sınav sonrası hocayı suçlamak. (Yansıtma)

Kedinin uzanamadığı ciğere pis demesi. (Mantığa bürünme)

Bireyin uzun bir süredir birilerine karşı cinsel arzu duyması ve bundan çekinmesi. (Bastırma)