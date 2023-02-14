Saye Ne Demek? Osmanlıca Saye Ne Anlama Gelir, Divan Şiirinde Ne İçin Kullanılır?

Bir kelimenin anlamını merak eden kişiler, o kelimenin ne demek olduğunu, kökenini ve neyi temsil ettiğini araştırmaktadırlar. Saye kelimesini araştıran kişiler de "Saye ne demek, neyi temsil eder, saye kelimenin kökeni nedir" ve " divan şiirinde saye ne anlama gelir?" sorularının yanıtlarına ulaşmak isterler. Biz de saye ne demek, sorusunu araştıran kişiler için bu kelime hakkında merak edilen tüm detayları bu yazımızda sizler için derledik.

Saye Ne Demek?

Günlük hayatta sıkça kullandığımız saye kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre "gölge" demektir. Ayrıca "koruma ve yardım" anlamları da bulunur. Farsça dilinden Türkçemize geçen bu kelime genellikle "sayende, sayenizde, sayesinde" şeklinde kullanılır. Bu kullanımında anlamı "senin yardımınla, sizin yardımınızla" anlamında karşımıza çıkar.

Saye Kelimesi Divan Şiirinde Ne İçin Kullanılır?

Saye kelimesi hem klasik şiir metinlerinde hem de divan şiirlerinde, şiir okuyucularının sıklıkla karşılaştığı kelimelerden bir tanesidir. Bu metinlerde, çoğunlukla bilinen anlamları olan "himaye, koruma, yardım" anlamları ile kullanılmaktadır. Ancak bazı beyitlerde bu anlamı şiir için uygunluk sağlanamamıştır. Bu nedenle araştırmacılar, saye kelimesinin başka bir anlamı olup olmadığını araştırmışlardır. Bu bağlamda ise bazı şiirlerde saye kelimesinin 2 anlamı daha olduğu ortaya çıkmıştır. Bu anlamlar daha çok kullanılan "gölge" ve daha az rastlanılan "iç eteklik, yelek, cepken, kalın kumaş" şeklinde karşımıza çıkar.