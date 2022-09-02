Sayfa Kısaltması Nedir? Sayfanın Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?

Sayfanın kısaltması nasıl yazılır? Sorusunu yazan kişiler genelde o an bir yazı hazırlamaktalar ve aldıkları bilginin nereden geldiğini aktarmak istemektedirler. Fakat sayfanın kısaltması nasıl yazılır? Diye soran biri aslında bir edebi yazıdan da alıntı yapıyor olabilir. Altı çizili bir cümleyi paylaşmak ya da direkt olarak kitabın sayfası hakkında bilgi vermek için sayfa kelimesinin kısaltılışı kullanılabilir. Peki sayfa kısaltmasının sonuna nokta konulur mu?

SAYFA KISALTMASI NEDİR?

Kısaltmalar, bilginin çok süratli bir şekilde yayıldığı modern dünyada sıklıkla kullanılırlar. Artık her şeyin pratik ve hızlı olması son derece önemli. Buna göre herhangi bir yazıda kullanılması gereken kısaltmaların sayısı da oldukça fazla ve sayfa kelimesinin kısaltması da bunlardan yalnızca bir tanesi. Sayfanın kısaltması nasıl yazılır hakkında içeriğin devamında bilgi verdik ve sayfa kelimesinin kökenine de değindik.

Sayfa kelimesi yazılırken yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi "sf." yazmaktır. Sayfa kelimesinin kısaltılması "Sf" değildir. Aynı zamanda "Syf." Şeklinde yazımlar da mevcuttur.

Muhtemelen okuyan kişi bu kısaltmaları gördüğünde yazan kişinin sayfa demek istediğini anlayacaktır fakat özellikle akademik metinlerde bu gibi kısaltma hataları hiç hoş karşılanmayacak, yazardan bu kısaltmaları doğru kullanması beklenecektir.

SAYFANIN KISALTMASI NASIL YAZILIR?

Arapça şahife kelimesinden gelip dilimize yerleşen sayfa kelimesi bugün tamamen dilimizle özdeşleşmiş bir kelimedir ve kullanımı çok yaygındır. Sayfa kelimesinin kısaltması da bu kelime söz konusu olduğunda en çok merak edilenlerdendir. Sayfa kelimesinin Kısaltması "s." Şeklinde yazılmaktadır.

Örneğin akademik bir yazıda bir kitabın sayfasını referans göstermek isteyen bir yazar, alıntı yaptığı eserin adından sonra "s.35" yazarak o kitabın 35. Sayfasından alıntı yaptığını belli etmektedir.