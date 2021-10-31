Saygı kelimesi, bir olay ya da durum içinde kişilerin, kurumların ve toplulukların birbirlerine karşı duydukları tutumlar ve davranışları anlatan duygudur. Kişilerin iletişiminde çok önemli bir yeri olan saygının kökeni ise saymak fiilinden gelir. Bunun yanı sıra fiil olarak kullanıldığında saygı duymak ya da saygılı olmak olarak yer alır. Peki, Saygı eş anlamlısı nedir? Saygı kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili hangi cümleler kurulabilir. İşte merak edilen her şey.

SAYGI KELİMESİNİN ANLAMI

Saygı kelimesi kişilerin, grupların ve toplumların birbirlerine karşı gösterdikleri tutumdur. Saygı olumlu bir davranış biçimidir. Türk Dil Kurumu'na göre saygı kelimesi başkalarını rahatsız etmekten kişilerin duyduğu çekinme duygusudur. Ya da kişilerin kendinden büyük kişilere, kutsal olarak tanımlanan şeylere duyduğu ve gösterdiği bağdır. Saygı kelimesi fiil olarak kullanıldığında saygılı olmak ya da saygı duymak olarak cümlelerde yer alır.

SAYGI KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Saygı kelimesinin farklı eş anlamlı halleri bulunur. Bunlardan biri hürmettir. Hürmet kelimesinin kökeni Arapçadan gelir. Anlamı saygı kelimesi ile aynıdır. Kişinin kendisi için değerli olan kişileri kırmayacak şekilde davranmaya özen göstermesidir. Riayet kelimesi de yazılışı farklı olsa da saygı duymak anlamına gelen bir kelimedir. Saygı kelimesinin eş anlamı olan kelimelerden biri de ihtiramdır. Hürmet ile aynı kökten gelen bir kelimedir. Kişiler saygı kelimesi yerine hürmet kelimesini de kullanmayı tercih edebilirler.

SAYGI KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI

Büyüklere saygı göstermeye her zaman dikkat etmişti.

Saygı ilişkilerinin en temel taşıdır.

Saygının olmadığı yerde sağlıklı bir iletişim kurulması beklenemezdi.

Saygıda kusur etmemek için annesi ne dediyse sakin bir şekilde karşılık verdi.

Yaşanılanlar karşısında saygısını koruyamadı.

SAYGI EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIMI

Hürmet:

Eve gelen misafirlere hürmette kusur etmemeye özen gösterirdi.

Hürmette bir eksiklik olmaması için gece gündüz çalışmaya devam etti.

Riayet:

Öğretmenler tarafından konulan tüm kurallara riayet etmeye özen gösterdik.

Kurallara riayet etmeyen herkes ekipten hızlıca çıkarıldı.

İhtiram