Saygıdeğer Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Saygı Değer Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Günlük hayatta bazı kelimelerin yazımı konusunda hatalar yapabiliriz. Özellikle birleşik kelimelerin yazımı konusunda yanlışlıklar yapılabilmektedir. Bu kelimelerin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı internette de sıklıkla aranan konular arasında yerini almaktadır. Bu tür kelimeler arasında yer alan saygıdeğer kelimesi de gün içinde sıklıkla kullanılan kelimeler arasındadır. Saygıdeğer nasıl yazılır ve TDK'ye göre saygı değer ayrı mı bitişik mi yazılır sorusuda merak edilen kelimeler arasında yerini alır.

Saygıdeğer Nasıl Yazılır?

Saygıdeğer kelimesi yazımı karıştırılan kelimeler arasında yer almaktadır. Kelime genellikle "saygı değer" şeklinde ayrı olarak yazılmaktadır. Bu yazım yanlıştır. Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız ve saygı görmeyi hak eden anlamındaki kelime bitişik olarak yazılmalıdır. Kelimenin doğru yazımı da "saygıdeğer" şeklinde olmalıdır.

TDK'ye Göre Saygı Değer Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

TDK yazımı ve anlamı karıştırılan kelimeler konusunda referans alınması gereken bir kaynaktır. TDK'ye göre de saygıdeğer kelimesi bitişik olarak yazılmalıdır. Kelimenin doğru yazımı TDK' ye göre "saygıdeğer" şeklindedir. Bu sebeple kelimenin cümle içindeki ne olursa olsun bitişik yazılmalıdır.