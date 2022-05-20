Sayı Sekansları - Sayı Sekansları Nedir, Aşk, Sağlık, İş, Para Akışı İçin Nasıl Okunur?

Sayı sekansları devamlı tekrar suretiyle ortaya çıkartılmış bir sistemdir. Son yıllarda sayı sekanslarına olan ilgi ve alaka artmış bu da sayı sekansları nedir, aşk, sağlık, iş para akışı nasıl okunur? Gibi sorulara dair bir merak uyandırmıştır. Peki ya sayı sekansları nedir, aşk, sağlık, iş, para akışı için nasıl okunur? İşte sayı sekanslarına dair bilgiler…

Sayı Sekansları

Sayı sekanslarına göre, her enerjiye karşılık gelen bir sayısal dizin vardır. Buna göre yaşayan her canlının bir ışık enerjisi vardır. Sağlıklı olan kişilerin enerji dizilimleri normal düzeyde seyreder. Fakat hastalanan canlılarda bu seyirde biz bozukluk meydana gelmektedir.

Sayı Sekansları Nedir?

Sayılar ile şifa bulunması yöntemine sayı sekansları denmektedir. Her sayının belli bir titreşim düzeyi vardır. Şifa olması gereken sayı sekansı kişiseldir ve kişinin kendisine özgü olması gerekmektedir. Grigori Grabovoi tarafından geliştirilmiş olan sayı sekansları ışık ve ses dalgalarını kullanmak suretiyle hastaları iyileştirmek adına ortaya konmuştur. Sayı sekanslarının uygulaması kişilere ve hastalıklara özeldir. Tüm sistem bu şekilde kurulur ve geliştirilir.

Sayı Sekansları Nasıl Uygulanır?

Belirli sayıları tekrarlayarak sayı sekanslarını oluşturmak mümkündür. Bu sekanslar sayesinde frekanslar harekete geçirilir ve dileklerin gerçekleşmesi mümkün olur. Bu teknik aynı zamanda Rus asıllı bir matematik profesörü olan Grigori Grabovoi tarafından oluşturulmuştur. Sayı sekanslarının tutması için en önemli şey inançtır. Düşünce gücünün bu işlemlerde büyük etkisi vardır. Çekim yasasına inanmayan bir kişinin sayı sekanslarıyla sonuç alması oldukça zordur.

Grigori Grabovoi Sayı Sekansları

Örneklerle açıklamak gerekirse 21.1.3.51 sayı dizininin sigarayı bırakmak için etkili bir sayı dizini olduğu bilinir. Burada nokta olan yerlerde duraklamak şarttır. Yani yirmi bir, bir, üç, elli bir olarak okunması önemlidir. Bu sekanslar gün içerisinde devamlı tekrar edilir. Sayı sekanslarının bu şekilde aşk, gerçek aşk, sonsuz aşk gibi çeşitleri de mevcuttur.