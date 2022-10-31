Sayıların Yazımı-Sayıların Yazı ile Yazışı Nasıldır, Resmi Yazıda Rakamlar Nasıl Yazılır? (4, 5, 6. Sınıf Konu Anlatım)

Sayıların yazımı sadece sayısal simgelerle olmaz. Aksine herhangi metin içinde yazılarla da ifade edilebilir. Fakat sayıların yazı ile yazılışı bazı kurallarla gerçekleşir. Resmi yazıda rakamlar; örneğin banka dekontlarında rakamların yazılışı incelediğinde bitişik yazıldığını görürüz. 4,5,6. sınıf konu anlatım kitaplarında sayılar nasıl yazılır ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Sayılar genellikle rakamlarla ifade edilir. Ancak metin içinde harfle yazılımı da mümkün olduğundan dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

Sayıların Yazımı

Sayı denilince akla ilk önce matematik konusu gelmektedir. Sayıların genel ifade biçimi rakamlardır. Yani 23, 46, 3 vb. gösterim sayıların rakamla gösterimini ifade etmektedir. Fakat bazı durumlarda metin içinde sayılar sadece rakamlarla gösterilmez, harflerle de ifade edilir. Sayıların harflerle ifade edilişinde ise birtakım kurallar vardır. Bu kurallar metin içeriğinin daha sağlıklı ve dil bilgisine uygun olmasını sağlar. Örneğin remi bir evrak olarak banka dekontlarını düşünelim. Banka dekontlarında yazan tutar harflerle ifade edilirken bitişik yazılmak zorundadır. Bu bir kuraldır ve amacı başka sayıların araya yazılmamasıdır. Bu gibi püf noktaların olmasından dolayı, sayıların harflerle gösterimine yönelik dil bilgisi kurallarına yer verilmiştir.

Sayıların Yazı ile Yazışı Nasıldır?

Sayılar, dakika ve saatler metin içerisinde yazı ile gösterilir.

-Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere yönelik sayılarda rakam kullanılır.

-Saatler ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir.

- Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılabilir.

Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Para ile ilgili işlemlerle senet, çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır. Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz. Adları sayılardan oluşan iskambil oyunları bitişik yazılır: altmışaltı, ellibir, yirmibir vb. Romen rakamları tarihî olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların numaralandırılmasında, maddelerin sıralandırılmasında kullanılır. Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur. Sayılarda kesirler virgülle ayrılır. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır.

- Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz.

10. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir.

11. Bayağı kesirlere getirilecek ekler alttaki sayı esas alınarak yazılır

12. Bir zorunluluk olmadıkça cümle rakamla başlamaz.

Resmi Yazıda Rakamlar Nasıl Yazılır?

Resmi bir yazıda metin içinde geçen sayılar rakamla ya da harfle gösterilebilir. Eğer gerekli görülürse sayılar rakamla yazıldıktan sonra parantez içinde harfle de yazılabilir. Dört ve dörtten çok haneli sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta işareti konulur. Örneğin 3.828, 67,733, 828,889. Sayılarda kesirler virgül ile ayrılır. Örneğin 98,23. Resmi bir yazıda tarih yazılırken rakamlarla gösterilir. Ay ve gün iki haneli, yıl ise dört haneli olarak yazılır. Örneğin 24.12.2009, 02/11/2018. Ay adları, harfle de yazılabilir. Eğer ay adları harfle yazılacaksa gün, ay ve yıl arasına herhangi bir işaret gelmez. Örneğin 17 Mart 2020, 29 Kasım 2004.