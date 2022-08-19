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Haberler Eğitim Haberleri Sayın Kısaltması Nedir? Sayın Kelimesinin Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 12:20 Son Güncelleme: 19.8.2022 12:21

Sayın Kısaltması Nedir? Sayın Kelimesinin Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?

Sayın Kısaltması Nedir? Sayın Kelimesinin Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?

Gündelik yaşamda her yerde kısaltmalar karşımıza çıkar. Bunların bazıları herkes tarafından bilinse bile bazen bunlar yanlış kullanılır ve resmi evraklar ya da yazışmalarda problem doğurabilir. Bunlardan bir tanesi de sayın kelimesidir. Sayın kısaltması nedir? Sorusu en fazla sorulan kısaltma sorularından bir tanesidir. Kötü neticelerle karşılaşmamak adına, evraklarda ya da unvan kullanımlarında hataya düşmemek adına, sayın kelimesinin kısaltılışını doğru bilmek önemlidir. Peki ya sayın kelimesinin kısaltması nasıl yazılır? İçeriğimizde kelime hakkında bilgi verirken Sayın kelimesinin sonuna nokta konulur mu? Sorusunun cevabını da verdik.

Sayın kısaltması nedir? Bu soru gerçekten de en fazla sorulan kısaltma sorusudur çünkü gündelik hayatta pek çok resmi ve kurumsal yerlerde kullanımı gerekebilir. Peki sayın kelimesinin kısaltması nasıl yazılır? Bu hitabı doğru kullanmak adına kelimenin kısaltılışının nasıl yazılması gerektiğinin cevabını sayın kelimesinin sonuna nokta konulur mu? Sorusunun cevabıyla birlikte verdik.

Sayın Kısaltması Nedir?

Sayın kelimesinin kısaltması nasıl yazılır? Sorusunun cevabı Sn. şeklinde bilinmektedir. Sn kelimesi aynı zamanda Türk Dil Kurumuna göre kimya bilimine olan terimlerden bir tanesidir. Fakat bu son derece terminolojik bir cevaptır ve genelde kimya bilimiyle uğraşmayan insanlar tarafından sn kelimesi bu anlamıyla kullanılmaz. Bir zaman ifadesi olan saniye kelimesinin kısaltması da sn olarak yazılır.

Sayın Kelimesinin Sonuna Nokta Konulur mu?

Sayın kelimesinin sonuna eğer kısaltma yapılmışsa cevap; evet nokta konur. Fakat sayın kelimesi kısaltılmadan yazılmışsa nokta konmasına ihtiyaç yoktur. Örneklerle anlatmak daha net anlaşılmasını sağlayabilir.

Sayın Milli Eğitim Bakanımızın da teşrifleriyle…

Sn. Milli Eğitim Bakanımızın da teşrifleriyle…

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Sayın Kısaltması Nedir? Sayın Kelimesinin Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?
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