Sayısal birincisi başarısının sırrını anlattı: Bir yılda 200 bin soru çözdüm

YKS'DE, Sayısal puan türünde Türkiye 1'incisi olan Mustafa Özcan çok mutlu olduğunu söyledi. Özcan, "İlkokuldan beri çalışma düzenim ve sistemim var, hep onu devam ettirdim. 9. sınıftan itibaren de üniversite sınavına hazırlandım. Soru kaçırmamak için çok çalıştım" diye konuştu. Mühendislik okumayı istediğini beliten Özcan, "Sınava hazırlanmayı hiçbir zaman bırakmamak lazım. Sürekli eksikliklerini fark edip onları hemen diğer kitaplardan yardım alarak kapatmak, bol deneme, soru çözmek, kitap okumak, dinlenmek gerekiyor. Bunları yapınca başarı geliyor. Ben okuduğum kitap sayısını bilmiyorum ama yaklaşık 200 bin soru çözdüm bu yıl" ifadesini kullandı.